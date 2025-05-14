https://ria.ru/20250514/bilayn-2016832572.html
Билайн обеспечил покрытие 4G на новом участке скоростной трассы М-11
Билайн обеспечил покрытие 4G на новом участке скоростной трассы М-11 - РИА Новости, 14.05.2025
Билайн обеспечил покрытие 4G на новом участке скоростной трассы М-11
Билайн покрыл сетью 4G новый участок скоростной трассы М-11 "Нева" — Северный обход Твери, благодаря строительству базовых станций средняя скорость мобильного... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:39:00+03:00
2025-05-14T11:39:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Билайн покрыл сетью 4G новый участок скоростной трассы М-11 "Нева" — Северный обход Твери, благодаря строительству базовых станций средняя скорость мобильного интернета на этом отрезке составила 50 мегабит в секунду, сообщает пресс-служба оператора.Новый участок дороги сокращает путь из Москвы в Петербург почти на час. Теперь автомобилисты могут продолжать движение без необходимости съезжать на трассу М-10, избегая пробок и лишних остановок на светофорах. А чтобы увеличить комфорт и безопасность поездки, билайн обеспечил новый участок магистрали быстрым интернет-соединением. Связь 4G позволяет использовать навигационные приложения, быть в курсе дорожной обстановки и оставаться на связи с близкими в любой момент.Средняя скорость загрузки данных на Северном обходе составила 50 мегабит в секунду. Этого хватит, чтобы слушать музыку, прокладывать маршруты онлайн и пользоваться банковскими сервисами на заправках."В условиях предстоящего летнего туристического сезона новая трасса становится важным шагом к повышению качества поездок. Водителям нужны онлайн-карты, возможность пополнить баланс транспондера и слушать музыку в пути. А для пассажиров важны развлекательные сервисы и digital-инструменты для общения, учебы и работы. Теперь все это доступно для наших абонентов, находящихся в движении, без потери качества и скорости сигнала", - сказал директор Московского региона билайна Олег Бирюков.Быстрый интернет и голосовая связь — одни из главных атрибутов безопасного и комфортного путешествия. Билайн уделяет особое внимание строительству нового оборудования не только вдоль автомагистралей, но и вдоль ж/д путей. Проведенные агентством "Телеком Дейли" исследования показали, что связь билайна — самая надежная в "Сапсане"*. Оператор обеспечивает самую высокую стабильность и среднюю скорость мобильного интернета на всем маршруте следования поездов.* По результатам исследования ООО "Телеком Дейли" от 12.03.25 среди 4 крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: скорость мобильного интернет-доступа, доступность LTE, техническое наличие сервиса, пинг. Подробнее об исследовании на сайте telecomdaily.ru.Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJUHNXtWz
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тверь, санкт-петербург, билайн, вымпелком
Москва, Тверь, Санкт-Петербург, Билайн, ВымпелКом
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Билайн покрыл сетью 4G новый участок скоростной трассы М-11 "Нева" — Северный обход Твери, благодаря строительству базовых станций средняя скорость мобильного интернета на этом отрезке составила 50 мегабит в секунду, сообщает пресс-служба оператора.
Новый участок дороги сокращает путь из Москвы в Петербург почти на час. Теперь автомобилисты могут продолжать движение без необходимости съезжать на трассу М-10, избегая пробок и лишних остановок на светофорах. А чтобы увеличить комфорт и безопасность поездки, билайн обеспечил новый участок магистрали быстрым интернет-соединением. Связь 4G позволяет использовать навигационные приложения, быть в курсе дорожной обстановки и оставаться на связи с близкими в любой момент.
Средняя скорость загрузки данных на Северном обходе составила 50 мегабит в секунду. Этого хватит, чтобы слушать музыку, прокладывать маршруты онлайн и пользоваться банковскими сервисами на заправках.
"В условиях предстоящего летнего туристического сезона новая трасса становится важным шагом к повышению качества поездок. Водителям нужны онлайн-карты, возможность пополнить баланс транспондера и слушать музыку в пути. А для пассажиров важны развлекательные сервисы и digital-инструменты для общения, учебы и работы. Теперь все это доступно для наших абонентов, находящихся в движении, без потери качества и скорости сигнала", - сказал директор Московского региона билайна Олег Бирюков.
Быстрый интернет и голосовая связь — одни из главных атрибутов безопасного и комфортного путешествия. Билайн уделяет особое внимание строительству нового оборудования не только вдоль автомагистралей, но и вдоль ж/д путей. Проведенные агентством "Телеком Дейли" исследования показали, что связь билайна — самая надежная в "Сапсане"*. Оператор обеспечивает самую высокую стабильность и среднюю скорость мобильного интернета на всем маршруте следования поездов.
* По результатам исследования ООО "Телеком Дейли" от 12.03.25 среди 4 крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: скорость мобильного интернет-доступа, доступность LTE, техническое наличие сервиса, пинг. Подробнее об исследовании на сайте telecomdaily.ru. Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJUHNXtWz