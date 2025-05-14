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Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 14.05.2025 (обновлено: 14:08 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/bespilotnik-2016880808.html
Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.05.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
республика крым
россия
украина
вооруженные силы украины
пво
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого мая 2025 года в период с 9.30 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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республика крым, россия, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Крымом и Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Четырнадцатого мая 2025 года в период с 9.30 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПВО
 
 
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