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Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.05.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:03:00+03:00
2025-05-14T14:03:00+03:00
2025-05-14T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого мая 2025 года в период с 9.30 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, россия, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Крымом и Белгородской областью