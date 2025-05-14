https://ria.ru/20250514/bespilotnik-2016880808.html

Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.05.2025

Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:03:00+03:00

2025-05-14T14:03:00+03:00

2025-05-14T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

украина

вооруженные силы украины

пво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173129_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_8b5b7027644f55bcea2a1a310e1339c4.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого мая 2025 года в период с 9.30 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, россия, украина, вооруженные силы украины, пво