https://ria.ru/20250514/berdjansk-2016840673.html

В Ростове-на-Дону осудили террористов, готовивших теракт в Бердянске

В Ростове-на-Дону осудили террористов, готовивших теракт в Бердянске - РИА Новости, 14.05.2025

В Ростове-на-Дону осудили террористов, готовивших теракт в Бердянске

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 17 годам колонии строгого режима Олега Завгороднего и Федора Трифонова, которые планировали... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:39:00+03:00

2025-05-14T11:39:00+03:00

2025-05-14T11:39:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 17 годам колонии строгого режима Олега Завгороднего и Федора Трифонова, которые планировали совершить теракт в 2022 году, подорвав колонну российских войск в районе Бердянска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Завгороднего и Трифонова признать виновными... Назначить наказание по совокупности преступлений Завгороднему 24 года в колонии строго режима… Трифонову 17 лет колонии строго режима", - сказал судья. Судом было установлено, что в феврале 2022 года Завгородний вступил в террористической сообщество, для подготовки терактов с мая по октябрь 2022 года проходил обучение в городе Запорожье (а также через интернет) методам изготовления, хранения и применения СВУ. В мае того же года в состав террористического сообщества по предложению Завгороднего вступил Трифонов. Завгородний приобрел у других участников террористического сообщества в Запорожье и Мелитополе взрывчатку и компоненты для изготовления СВУ (электродетонаторы, систему дистанционного управления взрывом на основе модифицированного мобильного телефона). На своем автомобиле "ВАЗ-2103" Завгородний перевез все к себе домой и в жилище Трифонова. Также для хранения использовались специально оборудованные тайники, в которых он разместил взрывчатку и систему дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Из купленных компонентов Завгородний и Трифонов изготовили СВУ, с использованием которого готовились совершить на территории Запорожской области взрыв. Целью этого теракта были устрашение и гибель жителей, нанесение "значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий". В октябре 2022 года Трифонов и Завгородний совместно изготовили СВУ, дополнительно начинив его поражающими элементами в виде металлических фрагментов. По указанию кураторов Завгородний и Трифонов должны были привести в действие СВУ дистанционно в момент прохождения российской военной колонны на участке автодороги "Токмак – Бердянск" в промежутке между поселком Зеленовка и городом Бердянском, после чего осуществить видеосъемку взрыва для отчета. Четвёртого ноября 2022 года фигуранты поместили готовое СВУ в автомобиль, после чего Завгородний перевез его к дороге, оставив машину на некотором удалении от нее. Однако совершить теракт не смогли - их взяли с поличным сотрудники ФСБ России. Фигуранты обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нем), частью 1 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пунктом "а" части 2 статьи 205 (Террористический акт), частью 4 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 3 статьи 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Помимо этого, Завгородний обвинялся в прохождении и обучении в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016800828.html

https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html

https://ria.ru/20250331/ekstremizm-2008308322.html

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происшествия, справки, бердянск, запорожье, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону