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Беглов: в Петербурге продолжается реставрация исторических школьных зданий - РИА Новости, 14.05.2025
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16:05 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/beglov-2016914817.html
Беглов: в Петербурге продолжается реставрация исторических школьных зданий
Беглов: в Петербурге продолжается реставрация исторических школьных зданий - РИА Новости, 14.05.2025
Беглов: в Петербурге продолжается реставрация исторических школьных зданий
В центре Санкт-Петербурга продолжается реставрация исторических школьных зданий, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:05:00+03:00
2025-05-14T16:05:00+03:00
санкт-петербург
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В центре Санкт-Петербурга продолжается реставрация исторических школьных зданий, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Отдельная большая задача, стоящая перед городом, - ремонт и реставрация школьных зданий в историческом центре", - сказал он, выступая с отчетом о деятельности городского правительства за 2024 год в законодательном собрании города. По его словам, чаще всего в таких зданиях располагаются знаменитые лицеи и гимназии Петербурга - с многолетними традициями и сильными педагогическими коллективами. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в настоящее время в городе работает 76 школ, построенных до 1917 года. Один из самых ярких примеров восстановления - Лермонтовский лицей. Здесь, в здании бывшего императорского кавалерийского училища, где учились Лермонтов, Семёнов-Тянь-Шанский и Мусоргский, теперь размещены высокотехнологичные лаборатории. В новой части школы оборудованы спортивный комплекс и 25-метровый бассейн. В этом году завершится реставрация дополнительного корпуса Президентского физико-математического лицея №239. Беглов также сообщил, что Петербург удвоит количество образовательных полигонов и продолжит развитие образовательных заводов. "Задача по подготовке кадров - один из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед страной... Растущая экономика требует подготовки квалифицированного персонала для разных отраслей", - сказал губернатор. Он напомнил, что по оценке федеральных министерств, к 2029 году экономике России потребуется почти 11 миллионов новых специалистов, из которых более 70% - это квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена. В Петербурге темпы прироста рабочих мест остаются высокими: только за последний год в городе создано более 100 тысяч новых рабочих мест. В этих условиях особая нагрузка ложится на систему среднего профессионального образования. "Полтора месяца назад президент подписал новый закон - о проведении эксперимента по расширению приема в колледжи в трех пилотных регионах. Один из них - Петербург. Мы отобрали 19 профессий, наиболее востребованных в экономике города. И предоставили выпускникам 9-х классов, успешно сдавшим всего два основных экзамена, возможность получить гарантированные бюджетные места на эти профессии с последующим трудоустройством", - сообщил Беглов. Для наращивания темпов подготовки кадров в Петербурге развиваются новые формы образования. Новым механизмом подготовки кадров в Петербурге стали образовательные полигоны, потенциал которых, по словам губернатора, кратно превосходит возможности традиционных учебных мастерских. "Сегодня таких полигонов в городе уже пять. В ближайшее время мы увеличим их количество вдвое", - заявил губернатор. Кроме того, по словам Беглова, в городе появилась еще одна новация - образовательные заводы. "Задача такого завода, который создается на базе колледжа, – не просто выполнить коммерческий заказ предприятия. В рамках учебной практики каждый студент у станка получает производственный опыт так же, как пилот за штурвалом самолета", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250514/peterburg-2016849615.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Беглов: в Петербурге продолжается реставрация исторических школьных зданий

Беглов: в Санкт-Петербурге продолжается реставрация исторических школьных зданий

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В центре Санкт-Петербурга продолжается реставрация исторических школьных зданий, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Отдельная большая задача, стоящая перед городом, - ремонт и реставрация школьных зданий в историческом центре", - сказал он, выступая с отчетом о деятельности городского правительства за 2024 год в законодательном собрании города.
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По его словам, чаще всего в таких зданиях располагаются знаменитые лицеи и гимназии Петербурга - с многолетними традициями и сильными педагогическими коллективами.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в настоящее время в городе работает 76 школ, построенных до 1917 года. Один из самых ярких примеров восстановления - Лермонтовский лицей. Здесь, в здании бывшего императорского кавалерийского училища, где учились Лермонтов, Семёнов-Тянь-Шанский и Мусоргский, теперь размещены высокотехнологичные лаборатории. В новой части школы оборудованы спортивный комплекс и 25-метровый бассейн. В этом году завершится реставрация дополнительного корпуса Президентского физико-математического лицея №239.
Беглов также сообщил, что Петербург удвоит количество образовательных полигонов и продолжит развитие образовательных заводов.
"Задача по подготовке кадров - один из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед страной... Растущая экономика требует подготовки квалифицированного персонала для разных отраслей", - сказал губернатор.
Он напомнил, что по оценке федеральных министерств, к 2029 году экономике России потребуется почти 11 миллионов новых специалистов, из которых более 70% - это квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена.
В Петербурге темпы прироста рабочих мест остаются высокими: только за последний год в городе создано более 100 тысяч новых рабочих мест. В этих условиях особая нагрузка ложится на систему среднего профессионального образования.
"Полтора месяца назад президент подписал новый закон - о проведении эксперимента по расширению приема в колледжи в трех пилотных регионах. Один из них - Петербург. Мы отобрали 19 профессий, наиболее востребованных в экономике города. И предоставили выпускникам 9-х классов, успешно сдавшим всего два основных экзамена, возможность получить гарантированные бюджетные места на эти профессии с последующим трудоустройством", - сообщил Беглов.
Для наращивания темпов подготовки кадров в Петербурге развиваются новые формы образования. Новым механизмом подготовки кадров в Петербурге стали образовательные полигоны, потенциал которых, по словам губернатора, кратно превосходит возможности традиционных учебных мастерских.
"Сегодня таких полигонов в городе уже пять. В ближайшее время мы увеличим их количество вдвое", - заявил губернатор.
Кроме того, по словам Беглова, в городе появилась еще одна новация - образовательные заводы.
"Задача такого завода, который создается на базе колледжа, – не просто выполнить коммерческий заказ предприятия. В рамках учебной практики каждый студент у станка получает производственный опыт так же, как пилот за штурвалом самолета", - сказал губернатор.
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