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Баку готов продолжить диалог с Ереваном, заявил замглавы МИД Азербайджана - РИА Новости, 14.05.2025
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21:38 14.05.2025 (обновлено: 21:39 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/baku-2016989298.html
Баку готов продолжить диалог с Ереваном, заявил замглавы МИД Азербайджана
Баку готов продолжить диалог с Ереваном, заявил замглавы МИД Азербайджана - РИА Новости, 14.05.2025
Баку готов продолжить диалог с Ереваном, заявил замглавы МИД Азербайджана
Азербайджанская сторона готова продолжить двусторонний диалог с Арменией по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами, заявил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:38:00+03:00
2025-05-14T21:39:00+03:00
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люксембург (округ)
совет европы
обсе
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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Азербайджанская сторона готова продолжить двусторонний диалог с Арменией по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на 134-й сессии Комитета министров Совета Европы в Люксембурге. В Люксембурге 13-14 мая прошла сессия Комитета министров Совета Европы. "В марте нынешнего года мы завершили переговоры по тексту Договора о мире (между Баку и Ереваном – ред.). Сейчас главным условием для подписания договора является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также отмечена необходимость официального роспуска устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами", - сказал Мамедов. В своем выступлении замминистра отметил, что неутверждение Парламентской ассамблеей Совета Европы в январе 2024 года полномочий азербайджанской делегации "совершенно необоснованно с юридической точки зрения и противоречит положению о том, что все государства-члены должны участвовать в двух уставных органах Совета Европы на равноправной основе, которое нашло отражение в решении, принятом Комитетом министров организации в 2019 году". "Необходимо максимально быстро урегулировать ситуации с целью восстановления безоговорочного участия Азербайджана в ассамблее, которая должна выполнять роль платформы межпарламентского диалога и сотрудничества", - подчеркнул азербайджанский замминистра. Азербайджан в начале 2024 года приостановил работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста из-за оспаривания ее полномочий, заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ. Двадцатого февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился в Москву с просьбой передать НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь, в регионе разместились российские миротворцы. Армянская сторона потеряла все районы вокруг бывшей НКАО и ряд территорий, входивших в состав автономии в советское время. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html
https://ria.ru/20250313/baku-2004727616.html
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в мире, справки, азербайджан, армения, люксембург (округ), совет европы, обсе, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Справки, Азербайджан, Армения, Люксембург (округ), Совет Европы, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы
Баку готов продолжить диалог с Ереваном, заявил замглавы МИД Азербайджана

Замглавы МИД Азербайджана Мамедов: Баку готов продолжить диалог с Ереваном

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Азербайджанская сторона готова продолжить двусторонний диалог с Арменией по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на 134-й сессии Комитета министров Совета Европы в Люксембурге.
В Люксембурге 13-14 мая прошла сессия Комитета министров Совета Европы.
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"В марте нынешнего года мы завершили переговоры по тексту Договора о мире (между Баку и Ереваном – ред.). Сейчас главным условием для подписания договора является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также отмечена необходимость официального роспуска устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами", - сказал Мамедов.
В своем выступлении замминистра отметил, что неутверждение Парламентской ассамблеей Совета Европы в январе 2024 года полномочий азербайджанской делегации "совершенно необоснованно с юридической точки зрения и противоречит положению о том, что все государства-члены должны участвовать в двух уставных органах Совета Европы на равноправной основе, которое нашло отражение в решении, принятом Комитетом министров организации в 2019 году".
"Необходимо максимально быстро урегулировать ситуации с целью восстановления безоговорочного участия Азербайджана в ассамблее, которая должна выполнять роль платформы межпарламентского диалога и сотрудничества", - подчеркнул азербайджанский замминистра.
Азербайджан в начале 2024 года приостановил работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста из-за оспаривания ее полномочий, заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ.
Двадцатого февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился в Москву с просьбой передать НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь, в регионе разместились российские миротворцы. Армянская сторона потеряла все районы вокруг бывшей НКАО и ряд территорий, входивших в состав автономии в советское время.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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13 марта, 12:58
 
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