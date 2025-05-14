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Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области - РИА Новости, 14.05.2025
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18:04 14.05.2025
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Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области - РИА Новости, 14.05.2025
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области
Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в курском Железногорском районе, где два человека... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:04:00+03:00
2025-05-14T18:04:00+03:00
происшествия
авто
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в курском Железногорском районе, где два человека погибли, 17 пострадали, сообщили в надзорном органе. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области. Он уточнял, что обстоятельства ДТП устанавливаются. "Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в Железногорском районе. Четырнадцатого мая 2025 года на автодороге Железногорск-Дмитриев произошла автомобильная авария с участием рейсового автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров к дачным участкам, и двух легковых автомобилей", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Курской области. Уточняется, что в рамках прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. "Ход и результаты проверки по указанному факту находятся на контроле прокуратуры", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250514/altaj-2016796847.html
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происшествия, авто, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Авто, Курская область, Александр Хинштейн
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Курской области

© пресс-служба губернатора Курской областиНа месте ДТП в Курской области
На месте ДТП в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© пресс-служба губернатора Курской области
На месте ДТП в Курской области
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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в курском Железногорском районе, где два человека погибли, 17 пострадали, сообщили в надзорном органе.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области. Он уточнял, что обстоятельства ДТП устанавливаются.
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"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в Железногорском районе. Четырнадцатого мая 2025 года на автодороге Железногорск-Дмитриев произошла автомобильная авария с участием рейсового автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров к дачным участкам, и двух легковых автомобилей", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Курской области.
Уточняется, что в рамках прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
"Ход и результаты проверки по указанному факту находятся на контроле прокуратуры", - уточнили в ведомстве.
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