https://ria.ru/20250514/avtobus-2016953270.html

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области - РИА Новости, 14.05.2025

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Курской области

Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в курском Железногорском районе, где два человека... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:04:00+03:00

2025-05-14T18:04:00+03:00

2025-05-14T18:04:00+03:00

происшествия

авто

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в курском Железногорском районе, где два человека погибли, 17 пострадали, сообщили в надзорном органе. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области. Он уточнял, что обстоятельства ДТП устанавливаются. "Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в Железногорском районе. Четырнадцатого мая 2025 года на автодороге Железногорск-Дмитриев произошла автомобильная авария с участием рейсового автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров к дачным участкам, и двух легковых автомобилей", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Курской области. Уточняется, что в рамках прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. "Ход и результаты проверки по указанному факту находятся на контроле прокуратуры", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250514/altaj-2016796847.html

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происшествия, авто, курская область, александр хинштейн