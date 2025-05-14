https://ria.ru/20250514/avto-2016974123.html

Воробьев и Цивилева вручили ключи от машин участникам спецоперации

Воробьев и Цивилева вручили ключи от машин участникам спецоперации - РИА Новости, 14.05.2025

Воробьев и Цивилева вручили ключи от машин участникам спецоперации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева в среду вручили участникам специальной... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:47:00+03:00

2025-05-14T19:47:00+03:00

2025-05-14T19:50:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

анна цивилева

андрей воробьев

спецоперация

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева в среду вручили участникам специальной военной операции автомобили с ручным управлением, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Воробьев и Цивилева встретились с бойцами СВО и их семьями, чтобы обсудить необходимую помощь. Глава региона добавил, что всего в Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки и пять федеральных – это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях, протезирование. "Все присутствующие здесь – бойцы из легендарных подразделений, которые героически себя проявили. Мы хотим поблагодарить президента за то, что в свое время был создан фонд "Защитники Отечества", роль которого очень заметна. Мы часто встречаемся с ребятами, их семьями, и в числе вопросов, которые беспокоят – реабилитация после ранений. У нас есть центр им. Мещерякова, где восстанавливаются и получают психологическую помощь бойцы с тяжелыми травмами, есть центр "Ясенки". Знаю, что сегодня здесь и те, кто уже такую реабилитацию прошел", — приводит пресс-служба слова Воробьева. По его словам, проекты "Герои Подмосковья" и "Время Героев" сегодня очень востребованы и важны. Следующая тема – это дети. Также содействие в трудоустройстве и обучении оказывает центр занятости. Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. С данной инициативой Цивилева обращалась к президенту России Владимиру Путину, и он поддержал. Участники СВО начали получать такие машины с июня прошлого года. В Подмосковье на базе центра "Ясенки" работает автошкола ДОСААФ, где их учат управлять ими. "Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью – выдача автомобилей с ручным управлением. Фонд поддерживает отечественный автопром, который адаптирует машины под нужды людей, и ДОСААФ, помогающий героям научиться управлять такими машинами. Наша задача заключается в том, чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом. Для того чтобы герои могли жить активной жизнью, фонд выдает им технические средства реабилитации, протезы, организует реабилитацию, адаптирует квартиры и дома, предоставляет санаторно-курортное лечение", — приводит пресс-служба слова Цивилевой. Она отметила, что следующий шаг – снабжение защитников, получивших тяжелые травмы, специализированной одеждой, которая учитывает их потребности. Работа фонда строится на обратной связи от ветеранов СВО. Своим примером герои помогают другим людям с инвалидностью уверенно смотреть в будущее. Ветераны СВО хотят оставаться полезными, служить родине и дальше, быть опорой для семьи, и фонд им в этом помогает. Во время общения с бойцами, губернатор рассказал, какую еще помощь оказывают участникам СВО и их семьям. Одна из ключевых задач, о которой говорит президент – создать условия для того, чтобы бойцы могли проявить себя в мирной жизни, спорте, быть активными. Совместно с фондом в регионе создана команда "Защитники Отечества". Ребята уже принимали участие в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею "Гвардия", в составе которой 12 героев СВО, стала чемпионом. "У ребят очень большой запрос на спорт. Вместе с паралимпийским комитетом нами разработана программа – это и слэдж-хоккей, и волейбол, и другие виды спорта. Мы понимаем, насколько важно адаптировать инфраструктуру под занятия спортом, поэтому будем стараться реализовать все эти запросы, находить тренеров, чтобы наши ребята и дальше побеждали в соревнованиях", — указал губернатор. Важным направлением работы в Московской области является и адаптация жилья – квартиры и дома ветеранов с инвалидностью обустраивают под их нужды. В частности, меняют дверные блоки, устанавливают систему "умный дом", специализированные спальные места, ванную, кухонную мебель. Возле подъездов оборудуют пандусы и подъемники. В завершение встречи Воробьев рассказал, что Московская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется новая цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и членов семей. "Фонд продолжает наполняться реальным инструментарием, который помогает решать самые разные вопросы ветеранов СВО и их родных. Сегодня мы обсуждали цифровую платформу, которая позволяет всем четко понимать – что положено на региональном уровне, а что на федеральном. Эта тема важна для семей наших защитников, и я благодарен за то, что Московская область стала одним из регионов, в котором реализовали пилотный этап. Когда цифровая платформа заработает на полную мощность, мы сможем делать в проактивном режиме максимум – это коснется и федерального, и регионального уровней", — заключил Воробьев. Уже более 1100 участников и ветеранов СВО прошли реабилитацию в центрах "Ясенки", "Протэкс", им. Мещерякова – это бойцы из ЛНР, Крыма, Чувашии, Хакасии, Татарстана, Новосибирска, Омска, Калининграда, Самары, Санкт-Петербурга и других регионов. В "Ясенках" под Подольском в прошлом году запустили новые направления – обучение ходьбе на протезе и активной коляске. Готовится к открытию бассейн, о котором бойцы просили губернатора. В центре им. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе для участников СВО с тяжелыми ранениями органов зрения и слуха работает 12 профессиональных реабилитационных программ. Здесь они могут освоить новые для себя специальности – от повара и массажиста до диспетчера кол-центра и мастера обработки цифровой информации. В "Протэкс-Центре" в Коломне в 2024-м открыли стационар для пациентов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата. Бойцы могут пройти реабилитацию после установки протезов. По аналогии с федеральным проектом "Время Героев", запущена региональная образовательная программа "Герои Подмосковья" – бойцы смогут реализовать себя в государственной и частно-корпоративной сфере. В Подмосковным филиале Фонда "Защитники Отечества" работа налажена по принципу "одного окна": юридические вопросы, меры соцподдержки, оформление инвалидности, реабилитация, обеспечение лекарствами и протезами, психологическая поддержка, трудоустройство и так далее. Для тех, кто не имеет возможности к нам приехать лично, на местах работает 80 соцкоординаторов. Они помогают с оформлением госуслуг, консультируют по вопросам инвалидности и реабилитации, обучают домашнему уходу.

https://ria.ru/20250514/zemli-2016962223.html

https://ria.ru/20250514/ovoschi-2016939592.html

https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), анна цивилева, андрей воробьев, спецоперация