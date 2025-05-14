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Специалисты московского авиацентра завершают подготовку к летнему сезону - РИА Новости, 14.05.2025
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Специалисты московского авиацентра завершают подготовку к летнему сезону
Специалисты московского авиацентра завершают подготовку к летнему сезону - РИА Новости, 14.05.2025
Специалисты московского авиацентра завершают подготовку к летнему сезону
Специалисты столичного авиацентра завершают подготовку к летнему сезону, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:32:00+03:00
2025-05-14T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты столичного авиацентра завершают подготовку к летнему сезону, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Московском авиацентре завершается ежегодная подготовка летного и инженерного составов, техники и объектов инфраструктуры к летнему сезону. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении на сайте. На сайте мэра и правительства Москвы отметили, что экипажи Московского авиацентра прошли теоретическое обучение, которое завершилось традиционной конференцией, и приступили к практике со сдачей зачетов на допуск к эксплуатации вертолетов в теплый период. Кроме того, авиаинженеры и техники освежили знания и в настоящее время проводят регламентное обслуживание судов. Специалисты автоколонны перевели транспорт на летний режим, а работники аэродромной службы подготовили посадочные площадки, уточнили на сайте. По словам пилотов авиацентра, весной и летом повышается вероятность возникновения грозового фронта, сильного дождя и шквалистого ветра. На сайте мэра и правительства Москвы подчеркнули, что в сухую теплую погоду при посадке вертолета существует опасность потери земли - это ситуация, когда воздушные потоки от винта машины поднимают пыль с поверхности площадки, из-за чего видимость падает почти до ноля. Такие факторы значительно усложняют управление вертолетом даже для самых опытных пилотов, указали на сайте. На сайте мэра и правительства Москвы также рассказали, что все сложные и возможные нештатные ситуации экипажи разбирают на завершающем этапе теоретической весенне-летней подготовки - конференции, на которой специалисты обмениваются опытом, анализируют различные авиационные инциденты, разрабатывают сценарии по их предупреждению и резюмируют полученную информацию. "Сейчас летный состав отчитался за теоретическую часть сезонной программы и приступил к учебно-тренировочным полетам. Они продлятся до конца мая. В результате экипажи получат допуски к авиационным работам в теплое время года", - добавляется в сообщении на сайте.
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Специалисты московского авиацентра завершают подготовку к летнему сезону

© Фото : пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города МосквыВертолет в московском авиацентре
Вертолет в московском авиацентре - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Вертолет в московском авиацентре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты столичного авиацентра завершают подготовку к летнему сезону, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Московском авиацентре завершается ежегодная подготовка летного и инженерного составов, техники и объектов инфраструктуры к летнему сезону. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении на сайте.
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На сайте мэра и правительства Москвы отметили, что экипажи Московского авиацентра прошли теоретическое обучение, которое завершилось традиционной конференцией, и приступили к практике со сдачей зачетов на допуск к эксплуатации вертолетов в теплый период. Кроме того, авиаинженеры и техники освежили знания и в настоящее время проводят регламентное обслуживание судов. Специалисты автоколонны перевели транспорт на летний режим, а работники аэродромной службы подготовили посадочные площадки, уточнили на сайте.
По словам пилотов авиацентра, весной и летом повышается вероятность возникновения грозового фронта, сильного дождя и шквалистого ветра. На сайте мэра и правительства Москвы подчеркнули, что в сухую теплую погоду при посадке вертолета существует опасность потери земли - это ситуация, когда воздушные потоки от винта машины поднимают пыль с поверхности площадки, из-за чего видимость падает почти до ноля. Такие факторы значительно усложняют управление вертолетом даже для самых опытных пилотов, указали на сайте.
На сайте мэра и правительства Москвы также рассказали, что все сложные и возможные нештатные ситуации экипажи разбирают на завершающем этапе теоретической весенне-летней подготовки - конференции, на которой специалисты обмениваются опытом, анализируют различные авиационные инциденты, разрабатывают сценарии по их предупреждению и резюмируют полученную информацию.
"Сейчас летный состав отчитался за теоретическую часть сезонной программы и приступил к учебно-тренировочным полетам. Они продлятся до конца мая. В результате экипажи получат допуски к авиационным работам в теплое время года", - добавляется в сообщении на сайте.
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