https://ria.ru/20250514/ataka-2016987296.html

В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия

В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия - РИА Новости, 14.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия

Сотрудник сельхозпредприятия в посёлке Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:21:00+03:00

2025-05-14T21:21:00+03:00

2025-05-14T21:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

октябрьский

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Сотрудник сельхозпредприятия в посёлке Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района вражеский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно. Посечены осколками два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что ещё один FPV-дрон нанёс удар по административному зданию в городе Валуйки. Повреждены гараж и четыре легковых автомобиля. В Шебекинском округе в селе Зиборовка беспилотник атаковал сельхозпредприятие. В городе Шебекино в результате атак беспилотников повреждены пять автомобилей, остекление в одной квартире, осколками посечён магазин.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

октябрьский

белгородский район

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, октябрьский, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков