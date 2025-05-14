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В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ataka-2016987296.html
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия - РИА Новости, 14.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия
Сотрудник сельхозпредприятия в посёлке Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:21:00+03:00
2025-05-14T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Сотрудник сельхозпредприятия в посёлке Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района вражеский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно. Посечены осколками два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что ещё один FPV-дрон нанёс удар по административному зданию в городе Валуйки. Повреждены гараж и четыре легковых автомобиля. В Шебекинском округе в селе Зиборовка беспилотник атаковал сельхозпредприятие. В городе Шебекино в результате атак беспилотников повреждены пять автомобилей, остекление в одной квартире, осколками посечён магазин.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
октябрьский
белгородский район
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происшествия, октябрьский, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия

Гладков: сотрудник белгородского сельхозпредприятия пострадал при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Сотрудник сельхозпредприятия в посёлке Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В посёлке Октябрьский Белгородского района вражеский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно. Посечены осколками два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ещё один FPV-дрон нанёс удар по административному зданию в городе Валуйки. Повреждены гараж и четыре легковых автомобиля. В Шебекинском округе в селе Зиборовка беспилотник атаковал сельхозпредприятие. В городе Шебекино в результате атак беспилотников повреждены пять автомобилей, остекление в одной квартире, осколками посечён магазин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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