https://ria.ru/20250514/asean-2016882317.html

Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин

Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025

Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин

Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:11:00+03:00

2025-05-14T14:11:00+03:00

2025-05-14T14:11:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

экономическое сообщество асеан

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаю, что с 1 января этого года вы являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым солидным объединением при вашей помощи будут развиваться", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

россия

малайзия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономическое сообщество асеан