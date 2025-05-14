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Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
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14:11 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/asean-2016882317.html
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин
Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
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2025-05-14T14:11:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Знаю, что с 1 января этого года вы являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым солидным объединением при вашей помощи будут развиваться&quot;, - сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономическое сообщество асеан
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Экономическое сообщество АСЕАН
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин

Путин: Россия рассчитывает, что отношения с АСЕАН будут развиваться

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Знаю, что с 1 января этого года вы являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым солидным объединением при вашей помощи будут развиваться", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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РоссияМалайзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Экономическое сообщество АСЕАН
 
 
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