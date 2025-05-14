https://ria.ru/20250514/asean-2016882317.html
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин
Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:11:00+03:00
2025-05-14T14:11:00+03:00
2025-05-14T14:11:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
экономическое сообщество асеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970507271_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_66ee41da0d2cf124f62557c0c77975b9.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаю, что с 1 января этого года вы являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым солидным объединением при вашей помощи будут развиваться", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
россия
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970507271_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_520f209b65717f450cf83d2b3a70da47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономическое сообщество асеан
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Экономическое сообщество АСЕАН
Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН, заявил Путин
Путин: Россия рассчитывает, что отношения с АСЕАН будут развиваться