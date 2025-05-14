Глава МИД Армении и Каллас обсудили развитие партнерства
Глава МИД Армении Мирзоян и Каллас отметили важность прочного партнерства
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи в Брюсселе подчеркнули важность развития прочного двустороннего партнерства в "период неопределенности", сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Пресс-служба отметила, что собеседники обсудили видение и перспективы углубления партнерства между Арменией и ЕС, а также совместные усилия, направленные на расширение сотрудничества в конкретных направлениях. По мнению Мирзояна, в основе партнерства Армении и Евросоюза "лежат фундаментальные принципы демократии и мира". Он добавил, что совместными усилиями удалось достичь ощутимых результатов в двусторонних отношениях.
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
"Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о международных и региональных процессах, подчеркнув важность развития основанных на общих взглядах прочных партнерских отношений в нынешний, полный неопределенности период. В контексте усилий по установлению мира на Южном Кавказе была отмечена ключевая роль подписания соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.