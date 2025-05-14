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Глава МИД Армении и Каллас обсудили развитие партнерства - РИА Новости, 14.05.2025
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20:41 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/armeniya-2016980967.html
Глава МИД Армении и Каллас обсудили развитие партнерства
Глава МИД Армении и Каллас обсудили развитие партнерства - РИА Новости, 14.05.2025
Глава МИД Армении и Каллас обсудили развитие партнерства
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи в Брюсселе подчеркнули важность развития прочного двустороннего... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:41:00+03:00
2025-05-14T20:41:00+03:00
в мире
армения
россия
брюссель
арарат мирзоян
кайя каллас
алексей оверчук
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи в Брюсселе подчеркнули важность развития прочного двустороннего партнерства в "период неопределенности", сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Пресс-служба отметила, что собеседники обсудили видение и перспективы углубления партнерства между Арменией и ЕС, а также совместные усилия, направленные на расширение сотрудничества в конкретных направлениях. По мнению Мирзояна, в основе партнерства Армении и Евросоюза "лежат фундаментальные принципы демократии и мира". Он добавил, что совместными усилиями удалось достичь ощутимых результатов в двусторонних отношениях. "Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о международных и региональных процессах, подчеркнув важность развития основанных на общих взглядах прочных партнерских отношений в нынешний, полный неопределенности период. В контексте усилий по установлению мира на Южном Кавказе была отмечена ключевая роль подписания соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении. В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода​ Еревана​ из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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в мире, армения, россия, брюссель, арарат мирзоян, кайя каллас, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Брюссель, Арарат Мирзоян, Кайя Каллас, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Глава МИД Армении и Каллас обсудили развитие партнерства

Глава МИД Армении Мирзоян и Каллас отметили важность прочного партнерства

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи в Брюсселе подчеркнули важность развития прочного двустороннего партнерства в "период неопределенности", сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Пресс-служба отметила, что собеседники обсудили видение и перспективы углубления партнерства между Арменией и ЕС, а также совместные усилия, направленные на расширение сотрудничества в конкретных направлениях. По мнению Мирзояна, в основе партнерства Армении и Евросоюза "лежат фундаментальные принципы демократии и мира". Он добавил, что совместными усилиями удалось достичь ощутимых результатов в двусторонних отношениях.
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"Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о международных и региональных процессах, подчеркнув важность развития основанных на общих взглядах прочных партнерских отношений в нынешний, полный неопределенности период. В контексте усилий по установлению мира на Южном Кавказе была отмечена ключевая роль подписания соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода​ Еревана​ из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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В миреАрменияРоссияБрюссельАрарат МирзоянКайя КалласАлексей ОверчукЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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