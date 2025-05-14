В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов
На одном участке побережья Анапы обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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СОЧИ, 14 мая - РИА Новости. Новые незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на том же участке в Анапе, где их фиксировали днем ранее, сообщили в оперативном штабе Кубани.
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"По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая. Это территория возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении.
Муниципальные участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов оперативно устранили выбросы и продолжили деликатную очистку на пляжной территории, уточнили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.