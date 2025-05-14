https://ria.ru/20250514/anapa-2016908414.html

В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов

В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 14.05.2025

В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов

Новые незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на том же участке в Анапе, где их фиксировали днем ранее, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:38:00+03:00

2025-05-14T15:38:00+03:00

2025-05-14T15:38:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 14 мая - РИА Новости. Новые незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на том же участке в Анапе, где их фиксировали днем ранее, сообщили в оперативном штабе Кубани. "По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая. Это территория возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении. Муниципальные участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов оперативно устранили выбросы и продолжили деликатную очистку на пляжной территории, уточнили в оперштабе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250322/mazut-2006663778.html

анапа

керченский пролив

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе