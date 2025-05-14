Рейтинг@Mail.ru
В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/anapa-2016908414.html
В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов
В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 14.05.2025
В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов
Новые незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на том же участке в Анапе, где их фиксировали днем ранее, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:38:00+03:00
2025-05-14T15:38:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589840_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_2e6f380c58f963887ed94c9186bca1eb.jpg
СОЧИ, 14 мая - РИА Новости. Новые незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на том же участке в Анапе, где их фиксировали днем ранее, сообщили в оперативном штабе Кубани. "По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая. Это территория возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении. Муниципальные участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов оперативно устранили выбросы и продолжили деликатную очистку на пляжной территории, уточнили в оперштабе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250322/mazut-2006663778.html
анапа
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589840_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_684f318e514b006a86ac9969b12a60d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов

На одном участке побережья Анапы обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 14 мая - РИА Новости. Новые незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на том же участке в Анапе, где их фиксировали днем ранее, сообщили в оперативном штабе Кубани.
«
"По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая. Это территория возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении.
Муниципальные участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов оперативно устранили выбросы и продолжили деликатную очистку на пляжной территории, уточнили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"
22 марта, 15:10
 
ПроисшествияАнапаКерченский проливКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала