https://ria.ru/20250514/alkogol-2016920628.html
Объем продаж алкоголя сократился в Вологодской области почти на 27%
Объем продаж алкоголя сократился в Вологодской области почти на 27% - РИА Новости, 14.05.2025
Объем продаж алкоголя сократился в Вологодской области почти на 27%
С начала действия новых правил продажи алкоголя на территории Вологодской области объем розничной продажи сократился почти на 27%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:29:00+03:00
2025-05-14T16:29:00+03:00
2025-05-14T16:29:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. С начала действия новых правил продажи алкоголя на территории Вологодской области объем розничной продажи сократился почти на 27%, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Мы работаем комплексно по нескольким важным направлениям: установление новых правил продажи алкогольной продукции, популяризация спорта и здорового образа жизни, развитие систем образования и здравоохранения, введение новых мер поддержки наших граждан и профилактика абортов. Мы прилагаем все усилия, чтобы молодые родители чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а рождение ребенка было для них радостью и гордостью. Только так мы можем спасти русский народ и уберечь Вологодчину от вымирания населения", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона подчеркнул, что с начала действия новых правил продажи алкоголя в Вологодской области объем розничной продажи алкогольной продукции в алкомаркетах сократился почти на 52%, а в целом по региону — на 26,5%. Сократилось и потребление алкоголя — до 9,31 литра на душу населения. В марте прошлого года этот показатель составлял 10,88 литра. Кроме того, за март-апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений, связанных с потреблением алкоголя, сократилось почти на треть и более, количество случаев распития в общественных местах и появления в нетрезвом виде — на 33-35%, число поступивших в медучреждения в состоянии алкогольного опьянения — на 26%, а число случаев отравления алкоголем — на 59%. В целом, за первый квартал этого года смертность на Вологодчине снизилась на 29%. "Мы создали Экспертный совет по демографии и привлекли лучших специалистов страны. Для повышения рождаемости реализуем программу губернатора "Семья — оплот Русского Севера" и за счет средств областного бюджета в этом году предусмотрели финансирование в объеме 2,8 миллиарда рублей на стимулирование рождаемости и поддержку многодетности", — добавил Филимонов. В рамках программы "Семья — оплот Русского Севера" молодые и многодетные семьи могут получить выплаты, субсидии и компенсации, в том числе на обучение и улучшение жилищных условий. Кроме того, по инициативе главы региона запущен проект "Транспорт для многодетных семей", на реализацию которого в 2024-2025 годах предусмотрено 312 миллионов рублей в областном бюджете для обеспечения автомобилями семей с семью и более детьми. Молодые и многодетные родители на Вологодчине могут воспользоваться услугами бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, Центров молодого родителя, служб по подготовке семей к рождению ребенка. За счет областных средств также созданы комнаты матери и ребенка в вузах и финансируется подготовительный этап ЭКО для пар. "Крайне важно: ряд частных медучреждений Вологодской области принял решение об отказе проведения операции по искусственному прерыванию беременности по итогам консультаций с областным правительством, по итогам проводимой нами широкой информационно-разъяснительной работы. В результате за первый квартал этого года количество абортов в регионе снизилось до 32. А теперь внимание: в прошлом году за первый квартал их было 420. Конечно, все эти аборты были проведены только по медицинским показаниям и в случае криминальных действий в отношении женщин", — обратил внимание губернатор. В рамках работы правительства области по профилактике прерывания беременности дополнительно введена программа "Защити меня сегодня". Так, врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохраненную беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребенка. Помимо этого, открыты кабинеты кризисной беременности для оказания психологической помощи и поддержки женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.
https://ria.ru/20250506/filimonov-2015285525.html
https://ria.ru/20250504/aborty-2014898410.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Объем продаж алкоголя сократился в Вологодской области почти на 27%
Почти на 27% упали продажи алкоголя в Вологодской области
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. С начала действия новых правил продажи алкоголя на территории Вологодской области объем розничной продажи сократился почти на 27%, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Мы работаем комплексно по нескольким важным направлениям: установление новых правил продажи алкогольной продукции, популяризация спорта и здорового образа жизни, развитие систем образования и здравоохранения, введение новых мер поддержки наших граждан и профилактика абортов. Мы прилагаем все усилия, чтобы молодые родители чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а рождение ребенка было для них радостью и гордостью. Только так мы можем спасти русский народ и уберечь Вологодчину от вымирания населения", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Глава региона подчеркнул, что с начала действия новых правил продажи алкоголя в Вологодской области объем розничной продажи алкогольной продукции в алкомаркетах сократился почти на 52%, а в целом по региону — на 26,5%. Сократилось и потребление алкоголя — до 9,31 литра на душу населения. В марте прошлого года этот показатель составлял 10,88 литра.
Кроме того, за март-апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений, связанных с потреблением алкоголя, сократилось почти на треть и более, количество случаев распития в общественных местах и появления в нетрезвом виде — на 33-35%, число поступивших в медучреждения в состоянии алкогольного опьянения — на 26%, а число случаев отравления алкоголем — на 59%. В целом, за первый квартал этого года смертность на Вологодчине снизилась на 29%.
"Мы создали Экспертный совет по демографии и привлекли лучших специалистов страны. Для повышения рождаемости реализуем программу губернатора "Семья — оплот Русского Севера" и за счет средств областного бюджета в этом году предусмотрели финансирование в объеме 2,8 миллиарда рублей на стимулирование рождаемости и поддержку многодетности", — добавил Филимонов.
В рамках программы "Семья — оплот Русского Севера" молодые и многодетные семьи могут получить выплаты, субсидии и компенсации, в том числе на обучение и улучшение жилищных условий. Кроме того, по инициативе главы региона запущен проект "Транспорт для многодетных семей", на реализацию которого в 2024-2025 годах предусмотрено 312 миллионов рублей в областном бюджете для обеспечения автомобилями семей с семью и более детьми.
Молодые и многодетные родители на Вологодчине могут воспользоваться услугами бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, Центров молодого родителя, служб по подготовке семей к рождению ребенка. За счет областных средств также созданы комнаты матери и ребенка в вузах и финансируется подготовительный этап ЭКО для пар.
"Крайне важно: ряд частных медучреждений Вологодской области принял решение об отказе проведения операции по искусственному прерыванию беременности по итогам консультаций с областным правительством, по итогам проводимой нами широкой информационно-разъяснительной работы. В результате за первый квартал этого года количество абортов в регионе снизилось до 32. А теперь внимание: в прошлом году за первый квартал их было 420. Конечно, все эти аборты были проведены только по медицинским показаниям и в случае криминальных действий в отношении женщин", — обратил внимание губернатор.
В рамках работы правительства области по профилактике прерывания беременности дополнительно введена программа "Защити меня сегодня". Так, врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохраненную беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребенка. Помимо этого, открыты кабинеты кризисной беременности для оказания психологической помощи и поддержки женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.