https://ria.ru/20250514/alkogol-2016886177.html
Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя
Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя - РИА Новости, 14.05.2025
Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя
Число скончавшихся от причин, обусловленных алкоголем, снизилось в регионах, где ввели ограничения по продаже алкогольных напитков, заявил министр... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:28:00+03:00
2025-05-14T14:28:00+03:00
2025-05-14T14:28:00+03:00
общество
здоровье - общество
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вологодская область
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от причин, обусловленных алкоголем, снизилось в регионах, где ввели ограничения по продаже алкогольных напитков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду на форуме "Здоровье нации - основа процветания России". Он отметил, что Минздрав реализует ряд мер для борьбы с таким фактором риска, как алкоголь. Среди них есть федеральные - это ценовая политика и ограничение территориальной доступности, в том числе запреты дистанционной продажи алкоголя. Также есть региональные меры, которые может реализовывать каждый субъект в зависимости от ситуации и положения в нем. "Здесь присутствует губернатор Вологодской области. Сегодня предложения, реализованные в субъекте, уже за столь короткий промежуток времени дали результат. Ограничения по времени продажи и внедрение запрета в определенные праздничные дни уже дали сегодня результаты. Число умерших от причин, обусловленных алкоголем, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в марте 2025 года, снизилось на 41% по сравнению с мартом 2024 года, и в апреле 2025 года снизилось на 18% по сравнению с апрелем 2024 года", - сказал Мурашко. Он отметил, что эти меры не потребовали никаких глобальных инвестиций в систему здравоохранения. Также он привел в пример Якутию, где 204 села законодательно закрепили полный запрет розничной продажи алкогольной продукции. "И вы видите, какие результаты. На 42% снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем, за период с 2005 по 2023 год, на 50% снизилось количество зарегистрированных преступлений. А это также влияет на медицинскую помощь. Ну и, конечно же, по итогам 2023 года в трезвых селах по сравнению с остальными смертность ниже от причин, обусловленных алкоголем и алкогольной кардиомиопатией", - добавил министр.
https://ria.ru/20250506/alkogol-2015197159.html
https://ria.ru/20250418/nakroshaev-2012203654.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, вологодская область, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Вологодская область, Михаил Мурашко
Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя
Мурашко заявил о снижении смертности от алкоголя после введения ограничений
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от причин, обусловленных алкоголем, снизилось в регионах, где ввели ограничения по продаже алкогольных напитков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Он отметил, что Минздрав реализует ряд мер для борьбы с таким фактором риска, как алкоголь. Среди них есть федеральные - это ценовая политика и ограничение территориальной доступности, в том числе запреты дистанционной продажи алкоголя. Также есть региональные меры, которые может реализовывать каждый субъект в зависимости от ситуации и положения в нем.
«
"Здесь присутствует губернатор Вологодской области
. Сегодня предложения, реализованные в субъекте, уже за столь короткий промежуток времени дали результат. Ограничения по времени продажи и внедрение запрета в определенные праздничные дни уже дали сегодня результаты. Число умерших от причин, обусловленных алкоголем, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в марте 2025 года, снизилось на 41% по сравнению с мартом 2024 года, и в апреле 2025 года снизилось на 18% по сравнению с апрелем 2024 года", - сказал Мурашко
.
Он отметил, что эти меры не потребовали никаких глобальных инвестиций в систему здравоохранения.
Также он привел в пример Якутию, где 204 села законодательно закрепили полный запрет розничной продажи алкогольной продукции.
"И вы видите, какие результаты. На 42% снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем, за период с 2005 по 2023 год, на 50% снизилось количество зарегистрированных преступлений. А это также влияет на медицинскую помощь. Ну и, конечно же, по итогам 2023 года в трезвых селах по сравнению с остальными смертность ниже от причин, обусловленных алкоголем и алкогольной кардиомиопатией", - добавил министр.