https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016859649.html

Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом

Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом - РИА Новости, 14.05.2025

Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом

Переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей РФ и Египта,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:51:00+03:00

2025-05-14T12:51:00+03:00

2025-05-14T13:01:00+03:00

россия

египет

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей РФ и Египта, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов."Дополнительный импульс развитию всего периметра наших торгово-экономических связей безусловно придаст активизация диалога в валютно-финансовой сфере, в том числе переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Алиханов подчеркнул, что товарооборот России и Египта за последние 5 лет он увеличился в 1,5 раза - до 9,4 миллиарда долларов в 2024 году, в том числе за прошлый год взаимная торговля выросла почти на 32% и преодолела отметку в 9 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250509/putin-2016098177.html

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россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире