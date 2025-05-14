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Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом - РИА Новости, 14.05.2025
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12:51 14.05.2025 (обновлено: 13:01 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016859649.html
Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом
Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом
Переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей РФ и Египта,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:51:00+03:00
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россия
египет
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей РФ и Египта, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов."Дополнительный импульс развитию всего периметра наших торгово-экономических связей безусловно придаст активизация диалога в валютно-финансовой сфере, в том числе переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Алиханов подчеркнул, что товарооборот России и Египта за последние 5 лет он увеличился в 1,5 раза - до 9,4 миллиарда долларов в 2024 году, в том числе за прошлый год взаимная торговля выросла почти на 32% и преодолела отметку в 9 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250509/putin-2016098177.html
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россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Россия, Египет, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом

Алиханов: переход на взаиморасчеты в нацвалютах даст импульс связям РФ и Египта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей РФ и Египта, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Дополнительный импульс развитию всего периметра наших торгово-экономических связей безусловно придаст активизация диалога в валютно-финансовой сфере, в том числе переход на взаиморасчеты в национальных валютах и валютах дружественных стран", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Алиханов подчеркнул, что товарооборот России и Египта за последние 5 лет он увеличился в 1,5 раза - до 9,4 миллиарда долларов в 2024 году, в том числе за прошлый год взаимная торговля выросла почти на 32% и преодолела отметку в 9 миллиардов долларов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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РоссияЕгипетАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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