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Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань

Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань - РИА Новости, 14.05.2025

Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар с делегацией из Кабула прибыл в Казань, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в РФ. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:06:00+03:00

2025-05-14T15:06:00+03:00

2025-05-14T15:10:00+03:00

афганистан

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар с делегацией из Кабула прибыл в Казань, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в РФ."Делегация прибыла в Казань", - сказали в посольстве.В делегацию, как сообщал РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла.Как заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, когда в Москву приедет афганский посол, который будет назначен правительством талибов, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани.РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250513/britaniya-2016753624.html

https://ria.ru/20250508/afganistan-2015817300.html

https://ria.ru/20250502/afganistan-2014651125.html

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афганистан, россия, казань, нуриддин азизи, замир кабулов, талибан