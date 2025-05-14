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Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань - РИА Новости, 14.05.2025
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15:06 14.05.2025 (обновлено: 15:10 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/afganistan-2016898716.html
Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань
Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань - РИА Новости, 14.05.2025
Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань
Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар с делегацией из Кабула прибыл в Казань, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:06:00+03:00
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афганистан
россия
казань
нуриддин азизи
замир кабулов
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар с делегацией из Кабула прибыл в Казань, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в РФ."Делегация прибыла в Казань", - сказали в посольстве.В делегацию, как сообщал РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла.Как заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, когда в Москву приедет афганский посол, который будет назначен правительством талибов, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани.РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250513/britaniya-2016753624.html
https://ria.ru/20250508/afganistan-2015817300.html
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афганистан, россия, казань, нуриддин азизи, замир кабулов, талибан
Афганистан, Россия, Казань, Нуриддин Азизи, Замир Кабулов, Талибан
Вице-премьер Афганистана прибыл в Казань

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар прибыл с делегацией в Казань

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на минареты мечети Кул-Шариф, Казань
Вид на минареты мечети Кул-Шариф, Казань - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на минареты мечети Кул-Шариф, Казань . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар с делегацией из Кабула прибыл в Казань, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в РФ.
"Делегация прибыла в Казань", - сказали в посольстве.
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В делегацию, как сообщал РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.
Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла.
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8 мая, 16:32
Как заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, когда в Москву приедет афганский посол, который будет назначен правительством талибов, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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АфганистанРоссияКазаньНуриддин АзизиЗамир КабуловТалибан
 
 
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