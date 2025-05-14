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На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод - РИА Новости, 14.05.2025
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15:40 14.05.2025 (обновлено: 15:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/aeroport-2016908986.html
На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод
На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод - РИА Новости, 14.05.2025
На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод
Церемония открытия нового терминала аэропорта Минеральных Вод прошла в среду на Ставрополье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:40:00+03:00
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минеральные воды
скфо
ставропольский край
рашид темрезов
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ПЯТИГОРСК, 14 мая – РИА Новости. Церемония открытия нового терминала аэропорта Минеральных Вод прошла в среду на Ставрополье, передает корреспондент РИА Новости. "Мы только что вместе с министром транспорта Романом Владимировичем Старовойтом получили согласие Минтранса на запуск аэропорта. Остались считанные часы, и аэропорт заработает в полную силу. В добрый путь! Счастливого пути!" – заявил в поздравительном слове губернатор региона Владимир Владимиров. Кнопку запуска нажали заместитель полпреда в СКФО Владимир Надыкто, губернатор Ставропольского края Владимиров, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и гендиректор "Новапорт-холдинг" Евгений Янкилевич. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что новый терминал международного аэропорта Минеральных Вод в скором времени начнет принимать пассажиров. Глава кабмина 6 мая приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта.
https://ria.ru/20250509/turtsiya-2015977960.html
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минеральные воды, скфо, ставропольский край, рашид темрезов, михаил мишустин, россия
Минеральные Воды, СКФО, Ставропольский край, Рашид Темрезов, Михаил Мишустин, Россия
На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод

На Ставрополье торжественно открыли новый терминал аэропорта Минеральных Вод

© Depositphotos.com / Ali MuftiСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Depositphotos.com / Ali Mufti
Самолет. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 мая – РИА Новости. Церемония открытия нового терминала аэропорта Минеральных Вод прошла в среду на Ставрополье, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы только что вместе с министром транспорта Романом Владимировичем Старовойтом получили согласие Минтранса на запуск аэропорта. Остались считанные часы, и аэропорт заработает в полную силу. В добрый путь! Счастливого пути!" – заявил в поздравительном слове губернатор региона Владимир Владимиров.
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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что новый терминал международного аэропорта Минеральных Вод в скором времени начнет принимать пассажиров. Глава кабмина 6 мая приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта.
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Минеральные ВодыСКФОСтавропольский крайРашид ТемрезовМихаил МишустинРоссия
 
 
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