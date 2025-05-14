https://ria.ru/20250514/aeroport-2016908986.html

На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод

На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод - РИА Новости, 14.05.2025

На Ставрополье открыли новый терминал аэропорта Минвод

Церемония открытия нового терминала аэропорта Минеральных Вод прошла в среду на Ставрополье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:40:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 14 мая – РИА Новости. Церемония открытия нового терминала аэропорта Минеральных Вод прошла в среду на Ставрополье, передает корреспондент РИА Новости. "Мы только что вместе с министром транспорта Романом Владимировичем Старовойтом получили согласие Минтранса на запуск аэропорта. Остались считанные часы, и аэропорт заработает в полную силу. В добрый путь! Счастливого пути!" – заявил в поздравительном слове губернатор региона Владимир Владимиров. Кнопку запуска нажали заместитель полпреда в СКФО Владимир Надыкто, губернатор Ставропольского края Владимиров, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и гендиректор "Новапорт-холдинг" Евгений Янкилевич. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что новый терминал международного аэропорта Минеральных Вод в скором времени начнет принимать пассажиров. Глава кабмина 6 мая приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта.

https://ria.ru/20250509/turtsiya-2015977960.html

https://ria.ru/20250508/volgograd-2015859919.html

минеральные воды

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минеральные воды, скфо, ставропольский край, рашид темрезов, михаил мишустин, россия