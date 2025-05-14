https://ria.ru/20250514/abilimpiks-2016902519.html

В Оренбургской области начался отборочный этап чемпионата "Абилимпикс"

В Оренбургской области начался отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" - РИА Новости, 14.05.2025

В Оренбургской области начался отборочный этап чемпионата "Абилимпикс"

На территории Оренбургской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:30:00+03:00

2025-05-14T15:30:00+03:00

2025-05-14T15:30:00+03:00

оренбургская область

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На территории Оренбургской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает пресс-служба регионального правительства. Оренбургская область с 14 мая по 28 мая примет участников из шести регионов Приволжского федерального округа по 15 компетенциям. Более 200 школьников, студентов и специалистов – победителей региональных чемпионатов из республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края, Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей – определят сильнейших в своей компетенции. Право принимать и проводить отборочные соревнования Оренбургская области получила благодаря победе в конкурсном отборе. Соревнования пройдут на 10 базовых площадках. По данным пресс-службы, для проведения мероприятий в образовательных организациях созданы все условия: современная материальная база, мастерские и лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, высококвалифицированные эксперты. Кроме того, 49 студентов, школьников и специалистов Оренбургской области принимают участие в отборочных этапах в других регионах. Победители отборочных соревнований встретятся в финале чемпионата "Абилимпикс" в октябре в Москве. "В прошлом году по итогам проведения Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" представители Оренбургской области завоевали девять медалей. Регион занял девятое место среди субъектов РФ", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250429/prompotentsial-2013999246.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов