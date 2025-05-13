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Свыше 700 га земли передали бизнесу Подмосковья без торгов с начала года - РИА Новости, 13.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:18 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/zemlya-2016691821.html
Свыше 700 га земли передали бизнесу Подмосковья без торгов с начала года
Свыше 700 га земли передали бизнесу Подмосковья без торгов с начала года - РИА Новости, 13.05.2025
Свыше 700 га земли передали бизнесу Подмосковья без торгов с начала года
Более 50 земельных участков общей площадью свыше 700 гектаров предоставили предпринимателям Подмосковья в аренду без проведения торгов по программе "272" с... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:18:00+03:00
2025-05-13T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 50 земельных участков общей площадью свыше 700 гектаров предоставили предпринимателям Подмосковья в аренду без проведения торгов по программе "272" с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "С начала текущего года инвесторы заключили соглашения для реализации инвестпроектов на 54 земельных участках общей площадью 731 гектаров в Одинцове, Шатуре, Наро-Фоминске, Домодедове и Чехове в рамках программы "272". Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 14 миллиардов рублей", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, ожидается создание порядка 1 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья. Всего с момента запуска программы в 2015 году в регионе заключены соглашения о передаче в аренду без торгов 781 земельного участка общей площадью 29,7 тысячи гектаров в 46 муниципалитетах. Эти земли предназначены для реализации 176 инвестиционных проектов, предполагающих вложения объемом более 437,1 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать свыше 22,6 тысячи рабочих мест. На данный момент уже 61 проект успешно введен в эксплуатацию. Программа, известная под номером постановления "272", предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Свыше 700 га земли передали бизнесу Подмосковья без торгов с начала года

Более 700 гектаров земель передано бизнесу Подмосковья без торгов с начала года

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 50 земельных участков общей площадью свыше 700 гектаров предоставили предпринимателям Подмосковья в аренду без проведения торгов по программе "272" с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"С начала текущего года инвесторы заключили соглашения для реализации инвестпроектов на 54 земельных участках общей площадью 731 гектаров в Одинцове, Шатуре, Наро-Фоминске, Домодедове и Чехове в рамках программы "272". Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 14 миллиардов рублей", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, ожидается создание порядка 1 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья.
Всего с момента запуска программы в 2015 году в регионе заключены соглашения о передаче в аренду без торгов 781 земельного участка общей площадью 29,7 тысячи гектаров в 46 муниципалитетах. Эти земли предназначены для реализации 176 инвестиционных проектов, предполагающих вложения объемом более 437,1 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать свыше 22,6 тысячи рабочих мест. На данный момент уже 61 проект успешно введен в эксплуатацию.
Программа, известная под номером постановления "272", предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.
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