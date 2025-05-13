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В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение - РИА Новости, 13.05.2025
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:51:00+03:00
2025-05-13T00:51:00+03:00
2025-05-13T00:51:00+03:00
происшествия
тихий океан
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 68 километров и на расстоянии 69 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,8. В населенных пунктах ощущалось до трех баллов", - сообщает МЧС. Угроза цунами не объявлялась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тихий океан, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,8