https://ria.ru/20250513/zemletrjasenie-2016591386.html

В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение

В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение - РИА Новости, 13.05.2025

В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T00:51:00+03:00

2025-05-13T00:51:00+03:00

2025-05-13T00:51:00+03:00

происшествия

тихий океан

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183debd547a6f5f471d13e4321a101ba.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 68 километров и на расстоянии 69 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,8. В населенных пунктах ощущалось до трех баллов", - сообщает МЧС. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250512/tonga-2016405210.html

тихий океан

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)