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В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение - РИА Новости, 13.05.2025
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00:51 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/zemletrjasenie-2016591386.html
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение - РИА Новости, 13.05.2025
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:51:00+03:00
2025-05-13T00:51:00+03:00
происшествия
тихий океан
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 68 километров и на расстоянии 69 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,8. В населенных пунктах ощущалось до трех баллов", - сообщает МЧС. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250512/tonga-2016405210.html
тихий океан
камчатка
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происшествия, тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тихий океан, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение

В Авачинском заливе Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,8

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
"В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 68 километров и на расстоянии 69 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,8. В населенных пунктах ощущалось до трех баллов", - сообщает МЧС.
Угроза цунами не объявлялась.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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ПроисшествияТихий океанКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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