https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016750650.html

"Доза Зеленского". В США раскрыли препятствие для заключения мира

"Доза Зеленского". В США раскрыли препятствие для заключения мира - РИА Новости, 13.05.2025

"Доза Зеленского". В США раскрыли препятствие для заключения мира

Европа ведет себя жестоко, снабжая ВСУ военной помощью и не давая Владимиру Зеленскому возможности сеcть за стол переговоров, заявил отставной полковник... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:47:00+03:00

2025-05-13T19:47:00+03:00

2025-05-13T19:47:00+03:00

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украина

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дэниел дэвис

владимир зеленский

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европа ведет себя жестоко, снабжая ВСУ военной помощью и не давая Владимиру Зеленскому возможности сеcть за стол переговоров, заявил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube."Напрашивается аналогия: наркозависимому вместо медпомощи отсыпают еще дозу. Это самое жестокое, что вы можете сделать, и это то, что сейчас делают европейские лидеры" — подчеркнул он.Дэвис отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Киев заявила о выделении нового пакета финансовой помощи для оборонной промышленности Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html

https://ria.ru/20250430/evropa-2014328412.html

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в мире, украина, европа, франция, дэниел дэвис, владимир зеленский, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, евросоюз