https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016722053.html

Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле

Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025

Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле

Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на него не распространяется, и в который раз повторил,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:19:00+03:00

2025-05-13T17:19:00+03:00

2025-05-13T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на него не распространяется, и в который раз повторил, что будет ждать российского лидера в Турции.В конце января Зеленский на фоне давления новой администрации США и призывов к переговорам с Москвой уже заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. Однако в указе Зеленского от 30 сентября 2022 года и решении СНБО ничего не говорилось об участниках переговоров со стороны Украины, лишь констатировалась в целом "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Путиным"."Именно я выполняю эту функцию (ведение переговоров -ред.), согласно конституции Украины. Никто кроме меня не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.Также он заявил, что будет 15 мая в Анкаре, где будет ждать Путина. Кроме того, Зеленский добавил, что готов лететь в Стамбул ради встречи с Путиным.Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html

https://ria.ru/20250513/ryabkov-2016701330.html

https://ria.ru/20250513/kellog-2016708783.html

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турция

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стамбул, россия, турция, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский