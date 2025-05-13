Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 13.05.2025 (обновлено: 17:44 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016722053.html
Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле
Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле
Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на него не распространяется, и в который раз повторил,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:19:00+03:00
2025-05-13T17:44:00+03:00
стамбул
россия
турция
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bdd9c90b7839ec05d0e00a9d36bb9fc.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на него не распространяется, и в который раз повторил, что будет ждать российского лидера в Турции.В конце января Зеленский на фоне давления новой администрации США и призывов к переговорам с Москвой уже заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. Однако в указе Зеленского от 30 сентября 2022 года и решении СНБО ничего не говорилось об участниках переговоров со стороны Украины, лишь констатировалась в целом "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Путиным"."Именно я выполняю эту функцию (ведение переговоров -ред.), согласно конституции Украины. Никто кроме меня не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.Также он заявил, что будет 15 мая в Анкаре, где будет ждать Путина. Кроме того, Зеленский добавил, что готов лететь в Стамбул ради встречи с Путиным.Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html
https://ria.ru/20250513/ryabkov-2016701330.html
https://ria.ru/20250513/kellog-2016708783.html
стамбул
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_944503885796b2d17411b26b3b485112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, россия, турция, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский
Стамбул, Россия, Турция, В мире, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле

Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина на переговорах в Стамбуле 15 мая

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на него не распространяется, и в который раз повторил, что будет ждать российского лидера в Турции.
В конце января Зеленский на фоне давления новой администрации США и призывов к переговорам с Москвой уже заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. Однако в указе Зеленского от 30 сентября 2022 года и решении СНБО ничего не говорилось об участниках переговоров со стороны Украины, лишь констатировалась в целом "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Путиным".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"Он неуравновешен". Требования Зеленского поразили журналиста
Вчера, 15:43
"Именно я выполняю эту функцию (ведение переговоров -ред.), согласно конституции Украины. Никто кроме меня не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.
Также он заявил, что будет 15 мая в Анкаре, где будет ждать Путина. Кроме того, Зеленский добавил, что готов лететь в Стамбул ради встречи с Путиным.
Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Рябков назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле
Вчера, 15:50
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул
Вчера, 16:13
 
СтамбулРоссияТурцияВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала