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Новое решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Западе - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 13.05.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016654502.html
Новое решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Западе
Новое решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Западе - РИА Новости, 13.05.2025
Новое решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Западе
Владимир Зеленский призвал к встрече с главой России Владимиром Путиным из-за проблем ВСУ, написал профессор социологии, глава исследовательского центра... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:25:00+03:00
2025-05-13T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к встрече с главой России Владимиром Путиным из-за проблем ВСУ, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X. "Украинская армия находится в отчаянном положении. Поэтому Зеленский призывает к немедленной встрече с Путиным, чтобы добиться перемирия", — говорится в публикации.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016633440.html
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в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев
Новое решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Западе

Орсини: Зеленский призвал к встрече с Путиным из-за отчаянного положения ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к встрече с главой России Владимиром Путиным из-за проблем ВСУ, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X.

"Украинская армия находится в отчаянном положении. Поэтому Зеленский призывает к немедленной встрече с Путиным, чтобы добиться перемирия", — говорится в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В США выступили с радикальным призывом после предложения России
Вчера, 10:41
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа
Вчера, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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