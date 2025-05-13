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В Совфеде оценили статус Зеленского - РИА Новости, 13.05.2025
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14:12 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/zelenskiy--2016674471.html
В Совфеде оценили статус Зеленского
В Совфеде оценили статус Зеленского - РИА Новости, 13.05.2025
В Совфеде оценили статус Зеленского
Владимир Зеленский не имеет никакого статуса, белое пятно в истории некогда братской республики, заявил сенатор Владимир Джабаров. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:12:00+03:00
2025-05-13T14:12:00+03:00
владимир зеленский
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москва
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в мире
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет никакого статуса, белое пятно в истории некогда братской республики, заявил сенатор Владимир Джабаров. "Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ, а с другой - кто? Никто. Белое пятно в истории некогда братской республики", - написал Джабаров в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский – "нелегитимный, забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии укрофюрер". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html
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владимир зеленский, украина, москва, россия, в мире, владимир путин, владимир джабаров
Владимир Зеленский, Украина, Москва, Россия, В мире, Владимир Путин, Владимир Джабаров
В Совфеде оценили статус Зеленского

Сенатор Джабаров: Владимир Зеленский не имеет никакого статуса

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет никакого статуса, белое пятно в истории некогда братской республики, заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ, а с другой - кто? Никто. Белое пятно в истории некогда братской республики", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
Вчера, 10:56
По его словам, Зеленский – "нелегитимный, забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии укрофюрер".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский
Вчера, 10:46
 
Владимир ЗеленскийУкраинаМоскваРоссияВ миреВладимир ПутинВладимир Джабаров
 
 
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