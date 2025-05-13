https://ria.ru/20250513/zelenskiy--2016674471.html

В Совфеде оценили статус Зеленского

В Совфеде оценили статус Зеленского - РИА Новости, 13.05.2025

В Совфеде оценили статус Зеленского

Владимир Зеленский не имеет никакого статуса, белое пятно в истории некогда братской республики, заявил сенатор Владимир Джабаров. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:12:00+03:00

2025-05-13T14:12:00+03:00

2025-05-13T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет никакого статуса, белое пятно в истории некогда братской республики, заявил сенатор Владимир Джабаров. "Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ, а с другой - кто? Никто. Белое пятно в истории некогда братской республики", - написал Джабаров в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский – "нелегитимный, забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии укрофюрер". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016634780.html

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