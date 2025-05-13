https://ria.ru/20250513/zelenskij-2016737749.html

Зеленский заявил, что готов к встрече только с Путиным

Зеленский заявил, что готов к встрече только с Путиным - РИА Новости, 13.05.2025

Зеленский заявил, что готов к встрече только с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готовился к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным и пока другие форматы не обсуждал, но добавил, что в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:18:00+03:00

2025-05-13T18:18:00+03:00

2025-05-13T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готовился к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным и пока другие форматы не обсуждал, но добавил, что в Турции будет не один. "Я отреагировал на то, что было в медиа и от США, и от РФ. И Европа, честно говоря, так отреагировала. Я готов на встречу с ним (президентом РФ Владимиром Путиным – ред.). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос, будет ли представлена от Украины переговорная группа в случае, если Москва на встречу отправит своих представителей. Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.

https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html

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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, владимир зеленский, сергей рябков