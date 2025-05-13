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Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем - РИА Новости, 13.05.2025
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16:43 13.05.2025 (обновлено: 16:47 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zdorove-2016714744.html
Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем
Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем
Россия за последние годы сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан, это одна из ключевых тем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:43:00+03:00
2025-05-13T16:47:00+03:00
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия за последние годы сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан, это одна из ключевых тем, заявил президент РФ Владимир Путин."Это важнейшее направление работы – здоровье граждан. Это одна из ключевых тем, одно из ключевых направлений. И за последние годы, конечно, здесь у нас огромные шаги вперед были сделаны, просто огромные. И я хочу поблагодарить вас, вообще всех, кто работает в этой сфере", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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россия, здоровье - общество, владимир путин
Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин
Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем

Путин: Россия сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия за последние годы сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан, это одна из ключевых тем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это важнейшее направление работы – здоровье граждан. Это одна из ключевых тем, одно из ключевых направлений. И за последние годы, конечно, здесь у нас огромные шаги вперед были сделаны, просто огромные. И я хочу поблагодарить вас, вообще всех, кто работает в этой сфере", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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