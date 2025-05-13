Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем
Путин: Россия сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия за последние годы сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан, это одна из ключевых тем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это важнейшее направление работы – здоровье граждан. Это одна из ключевых тем, одно из ключевых направлений. И за последние годы, конечно, здесь у нас огромные шаги вперед были сделаны, просто огромные. И я хочу поблагодарить вас, вообще всех, кто работает в этой сфере", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".