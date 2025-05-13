https://ria.ru/20250513/zdorove-2016714744.html

Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем

Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем - РИА Новости, 13.05.2025

Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем

Россия за последние годы сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан, это одна из ключевых тем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:43:00+03:00

2025-05-13T16:43:00+03:00

2025-05-13T16:47:00+03:00

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия за последние годы сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан, это одна из ключевых тем, заявил президент РФ Владимир Путин."Это важнейшее направление работы – здоровье граждан. Это одна из ключевых тем, одно из ключевых направлений. И за последние годы, конечно, здесь у нас огромные шаги вперед были сделаны, просто огромные. И я хочу поблагодарить вас, вообще всех, кто работает в этой сфере", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".

https://ria.ru/20250513/meditsina-2016714988.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, здоровье - общество, владимир путин