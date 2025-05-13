https://ria.ru/20250513/zaschitniki-2016617397.html

В Красноярском крае утвердили новую программу "Защитники Отечества"

В Красноярском крае утвердили новую программу "Защитники Отечества" - РИА Новости, 13.05.2025

В Красноярском крае утвердили новую программу "Защитники Отечества"

Правительством Красноярского края утверждена новая региональная комплексная программа "Защитники Отечества" для участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:59:00+03:00

2025-05-13T08:59:00+03:00

2025-05-13T08:59:00+03:00

общество

красноярский край

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вооруженные силы рф

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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Правительством Красноярского края утверждена новая региональная комплексная программа "Защитники Отечества" для участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В Красноярском крае утверждена новая комплексная программа "Защитники Отечества", которая объединит и систематизирует все меры поддержки участников СВО и членов их семей... Новая региональная программа "Защитники Отечества" рассчитана на пять лет. В её реализации будут задействованы восемь краевых министерств и ведомств, а также органы местного самоуправления", - говорится в сообщении. Глава региона Михаил Котюков отметил, что обеспечение всесторонней поддержки и содействие скорейшей адаптации участников СВО является ключевой задачей. "У нас действует большое количество направлений, связанных с медицинским обеспечением, социальной поддержкой семей, их вовлечением в общественную жизнь края. Есть принципиальные вопросы – это, например, подбор актуальных вакансий для трудоустройства бойцов. Важно учитывать их гражданские навыки и, возможно, тот опыт, который был проведён на СВО. В медицинских организациях нужно сформировать систему работы по принципу "зелёных коридоров", чтобы с участниками спецоперации работали закрепленные специалисты", - сказал Котюков. "Отдельная задача – привлечение ветеранов и их семей к проведению различных общественных мероприятий. И, конечно, наша программа "Сибирский характер", в рамках которой необходимо по максимуму использовать управленческий потенциал ребят", - подчеркнул губернатор. По словам министра социальной политики региона Ирины Пастуховой, работа будет вестись по следующим направлениям: непосредственно предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг, оказание медицинской помощи и реабилитации, содействие в трудоустройстве и обучении, организация культурных, спортивных и патриотических событий. Каждое направление включает большой перечень мероприятий, многие из которых уже прочно вошли в календарь работы региона. Глава краевого минздрава Наталья Говорушкина рассказала, что фокус внимания сейчас на повышении уровня медицинской реабилитации, в частности оказания высокотехнологичной помощи и психологической поддержки. "Также в зоне особого контроля – занятость. Трудоустроено почти 80% бойцов, вернувшихся из зоны СВО, среди них те, кто восстановился на прежнем месте работы, и те, кто сменил сферу деятельности. Так, 137 ветеранов прошли переобучение, чтобы получить желаемую работу. При необходимости бойцам оказывается адресное сопровождение. В числе трудоустроенных – 237 инвалидов, на обустройство и оснащение рабочих мест для них предприятия получают субсидии. В целом работодатели охотно содействуют участникам СВО при трудоустройстве, – отмечают в агентстве труда и занятости края", - говорится в сообщении пресс-службы. Продолжается программа подготовки управленческих кадров "Сибирский характер", на участие в которой заявились более 1000 человек из разных регионов. Тестирование прошли 415 кандидатов. С 12 мая для них начался этап собеседований, который продлится до 30 мая. Отмечается, что региональная комплексная программа "Защитники Отечества" по необходимости будет меняться – в неё планируют вносить изменения и дополнения, которые будут соответствовать реалиям текущего дня.

https://ria.ru/20241126/tsentr-1985763378.html

https://ria.ru/20241126/proekt-1985765174.html

https://ria.ru/20250507/uchastie-2015482103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, красноярский край, михаил котюков, вооруженные силы рф