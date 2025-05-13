https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html

Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями

Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями - РИА Новости, 13.05.2025

Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "пакетчицей" главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, сообщившей о работе над 17-м... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T22:12:00+03:00

2025-05-13T22:12:00+03:00

2025-05-13T22:12:00+03:00

россия

кайя каллас

мария захарова

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "пакетчицей" главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, сообщившей о работе над 17-м пакетом санкций против России. Каллас во вторник сообщила журналистам в Копенгагене, что Евросоюз работает над 17-м пакетом санкций и выразила надежду, что Совет ЕС по иностранным делам утвердит его уже на предстоящей неделе. Затем ЕС начнет работать над следующим пакетом, сказала Каллас. "Пакетчица", - прокомментировала Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016765064.html

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россия, кайя каллас, мария захарова, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)