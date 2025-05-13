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Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями - РИА Новости, 13.05.2025
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22:12 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html
Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями
Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями - РИА Новости, 13.05.2025
Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "пакетчицей" главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, сообщившей о работе над 17-м... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:12:00+03:00
2025-05-13T22:12:00+03:00
россия
кайя каллас
мария захарова
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "пакетчицей" главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, сообщившей о работе над 17-м пакетом санкций против России. Каллас во вторник сообщила журналистам в Копенгагене, что Евросоюз работает над 17-м пакетом санкций и выразила надежду, что Совет ЕС по иностранным делам утвердит его уже на предстоящей неделе. Затем ЕС начнет работать над следующим пакетом, сказала Каллас. "Пакетчица", - прокомментировала Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html
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россия, кайя каллас, мария захарова, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Кайя Каллас, Мария Захарова, Евросоюз, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями

Захарова дала характеристику Каллас, заявившей о работе над 17-м пакетом санкций

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "пакетчицей" главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, сообщившей о работе над 17-м пакетом санкций против России.
Каллас во вторник сообщила журналистам в Копенгагене, что Евросоюз работает над 17-м пакетом санкций и выразила надежду, что Совет ЕС по иностранным делам утвердит его уже на предстоящей неделе. Затем ЕС начнет работать над следующим пакетом, сказала Каллас.
Придурки: Путин о тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России
Вчера, 16:19
"Пакетчица", - прокомментировала Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова прокомментировала отказ РИА Новости в аккредитации на встречу НАТО
Вчера, 21:24
 
РоссияКайя КалласМария ЗахароваЕвросоюзВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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