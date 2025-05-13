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Захарова иронично прокомментировала слова Макрона об Украине - РИА Новости, 13.05.2025
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23:55 13.05.2025 (обновлено: 23:56 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zaharova-2016773044.html
Захарова иронично прокомментировала слова Макрона об Украине
Захарова иронично прокомментировала слова Макрона об Украине - РИА Новости, 13.05.2025
Захарова иронично прокомментировала слова Макрона об Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:55:00+03:00
2025-05-13T23:56:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона. "Макарон: "В Украине на карту поставлена наша безопасность". Несите салфетку", - написала Захарова в своем Telegram-канале (орфография сохранена). Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это "ответ на призыв" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016666336.html
https://ria.ru/20250512/makron-2016580956.html
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
Захарова иронично прокомментировала слова Макрона об Украине

Захарова пошутила над словами Макрона об Украине: несите салфетку

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона.
"Макарон: "В Украине на карту поставлена наша безопасность". Несите салфетку", - написала Захарова в своем Telegram-канале (орфография сохранена).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова заметила любопытную деталь, связанную с видео с Мерцем и Макроном
Вчера, 13:25
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это "ответ на призыв" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Кадр видео с участием Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Это фейк": в США осудили Елисейский дворец после оправданий из-за Макрона
12 мая, 22:05
 
В миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронФридрих МерцМария ЗахароваНАТОЕвросоюз
 
 
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