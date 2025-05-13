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СК рассказал о расследовании дела о взятках от РНИИ "Электростандарт" - РИА Новости, 13.05.2025
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11:23 13.05.2025 (обновлено: 16:28 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/vzyatki-2016712091.html
СК рассказал о расследовании дела о взятках от РНИИ "Электростандарт"
СК рассказал о расследовании дела о взятках от РНИИ "Электростандарт" - РИА Новости, 13.05.2025
СК рассказал о расследовании дела о взятках от РНИИ "Электростандарт"
Военные следователи расследовали дело о взятках на 5,6 миллиона рублей от РНИИ "Электростандарт" при выполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:23:00+03:00
2025-05-13T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Военные следователи расследовали дело о взятках на 5,6 миллиона рублей от РНИИ "Электростандарт" при выполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника военного представительства Андрея Максимычева и его бывшей подчиненной Олеси Грицковой. Максимычев и Грицкова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, при выполнении гособоронзаказа АО "РНИИ "Электростандарт" заключило с многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий. Отмечается, что контролировать исполнение контрактов должен был Максимычев. Сообщается, что в 2015-2020 годы Максимычев и Грицкова получили от представителя АО "РНИИ "Электронстандарт" взятку в 5,6 миллиона за общее покровительство и попустительство при контроле за изготовлением изделий. В настоящее время Максимычев арестован. "В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого Максимычева наложен арест на общую сумму более 14 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о расследовании дела о взятках от РНИИ "Электростандарт"

Завершено следствие по делу о взятках РНИИ "Электростандарт" при выполнении ГОЗ

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Военные следователи расследовали дело о взятках на 5,6 миллиона рублей от РНИИ "Электростандарт" при выполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника военного представительства Андрея Максимычева и его бывшей подчиненной Олеси Грицковой. Максимычев и Грицкова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, при выполнении гособоронзаказа АО "РНИИ "Электростандарт" заключило с многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий. Отмечается, что контролировать исполнение контрактов должен был Максимычев. Сообщается, что в 2015-2020 годы Максимычев и Грицкова получили от представителя АО "РНИИ "Электронстандарт" взятку в 5,6 миллиона за общее покровительство и попустительство при контроле за изготовлением изделий. В настоящее время Максимычев арестован.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого Максимычева наложен арест на общую сумму более 14 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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