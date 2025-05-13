https://ria.ru/20250513/volontery-2016617174.html

Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты

Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты - РИА Новости, 13.05.2025

Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты

Волонтёры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции маскировочные сети, кондитерские изделия и медикаменты, сообщило областное... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:16:00+03:00

2025-05-13T09:16:00+03:00

2025-05-13T09:16:00+03:00

надежные люди

саратовская область

дергачевский район

ртищевский район

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Волонтёры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции маскировочные сети, кондитерские изделия и медикаменты, сообщило областное министерство труда и социальной защиты. "В Дергачевском районе в очередные посылки на фронт положили не только маскировочные сети, но и обереги, сделанные своими руками, медикаменты, влажные полотенца, предметы первой необходимости, конфеты, печенье и письма поддержки бойцам", - говорится в Telegram-канале министерства. Уточняется, что добровольцы из центра социального обслуживания Ртищевского района сплели 16 маскировочных сетей, закупили для отправки в зону СВО кондитерские изделия, носки и гигиенические принадлежности.

https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html

саратовская область

дергачевский район

ртищевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратовская область, дергачевский район, ртищевский район