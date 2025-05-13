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Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты - РИА Новости, 13.05.2025
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Надежные люди
 
09:16 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/volontery-2016617174.html
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты - РИА Новости, 13.05.2025
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты
Волонтёры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции маскировочные сети, кондитерские изделия и медикаменты, сообщило областное... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:16:00+03:00
2025-05-13T09:16:00+03:00
надежные люди
саратовская область
дергачевский район
ртищевский район
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Волонтёры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции маскировочные сети, кондитерские изделия и медикаменты, сообщило областное министерство труда и социальной защиты. "В Дергачевском районе в очередные посылки на фронт положили не только маскировочные сети, но и обереги, сделанные своими руками, медикаменты, влажные полотенца, предметы первой необходимости, конфеты, печенье и письма поддержки бойцам", - говорится в Telegram-канале министерства. Уточняется, что добровольцы из центра социального обслуживания Ртищевского района сплели 16 маскировочных сетей, закупили для отправки в зону СВО кондитерские изделия, носки и гигиенические принадлежности.
https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html
саратовская область
дергачевский район
ртищевский район
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саратовская область, дергачевский район, ртищевский район
Надежные люди, Саратовская область, Дергачевский район, Ртищевский район
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети и конфеты

Саратовские волонтёры отправили бойцам маскировочные сети, медикаменты и конфеты

© Фото : министерство труда и социальной защиты Саратовской областиСаратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : министерство труда и социальной защиты Саратовской области
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Волонтёры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции маскировочные сети, кондитерские изделия и медикаменты, сообщило областное министерство труда и социальной защиты.
Дергачевском районе в очередные посылки на фронт положили не только маскировочные сети, но и обереги, сделанные своими руками, медикаменты, влажные полотенца, предметы первой необходимости, конфеты, печенье и письма поддержки бойцам", - говорится в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что добровольцы из центра социального обслуживания Ртищевского района сплели 16 маскировочных сетей, закупили для отправки в зону СВО кондитерские изделия, носки и гигиенические принадлежности.
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