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Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 13.05.2025
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Надежные люди
 
09:09 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/volontery-2016615726.html
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 13.05.2025
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:09:00+03:00
2025-05-13T09:09:00+03:00
надежные люди
саратовская область
ровенский район
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и социальной защиты. "Серебряные" волонтеры центров соцобслуживания Советского и Ровенского районов привлекают к работе юных добровольцев", - говорится в Telegram-канале министерства. Уточняется, что на изготовление трехметрового полотна требуется несколько дней. "Изготавливая защитное покрывало, ребята говорят, что всегда готовы помочь бойцам на передовой. Каждый верит, что поможет сохранить чью-то жизнь", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что в плетении маскировочных сетей также участвуют сотрудники Новоузенского дома-интерната.
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саратовская область, ровенский район, вооруженные силы рф
Надежные люди, Саратовская область, Ровенский район, Вооруженные силы РФ
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Юные саратовские волонтеры помогают плести маскировочные сети для бойцов СВО

© Фото : министерство труда и социальной защиты Саратовской областиСаратовские волонтеры с гуманитарным грузом для бойцов СВО
Саратовские волонтеры с гуманитарным грузом для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : министерство труда и социальной защиты Саратовской области
Саратовские волонтеры с гуманитарным грузом для бойцов СВО
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и социальной защиты.
"Серебряные" волонтеры центров соцобслуживания Советского и Ровенского районов привлекают к работе юных добровольцев", - говорится в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что на изготовление трехметрового полотна требуется несколько дней.
"Изготавливая защитное покрывало, ребята говорят, что всегда готовы помочь бойцам на передовой. Каждый верит, что поможет сохранить чью-то жизнь", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что в плетении маскировочных сетей также участвуют сотрудники Новоузенского дома-интерната.
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