https://ria.ru/20250513/volontery-2016615726.html

Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 13.05.2025

Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:09:00+03:00

2025-05-13T09:09:00+03:00

2025-05-13T09:09:00+03:00

надежные люди

саратовская область

ровенский район

вооруженные силы рф

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и социальной защиты. "Серебряные" волонтеры центров соцобслуживания Советского и Ровенского районов привлекают к работе юных добровольцев", - говорится в Telegram-канале министерства. Уточняется, что на изготовление трехметрового полотна требуется несколько дней. "Изготавливая защитное покрывало, ребята говорят, что всегда готовы помочь бойцам на передовой. Каждый верит, что поможет сохранить чью-то жизнь", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что в плетении маскировочных сетей также участвуют сотрудники Новоузенского дома-интерната.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014297585.html

саратовская область

ровенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратовская область, ровенский район, вооруженные силы рф