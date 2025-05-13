https://ria.ru/20250513/volontery-2016615726.html
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 13.05.2025
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:09:00+03:00
2025-05-13T09:09:00+03:00
2025-05-13T09:09:00+03:00
надежные люди
саратовская область
ровенский район
вооруженные силы рф
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и социальной защиты. "Серебряные" волонтеры центров соцобслуживания Советского и Ровенского районов привлекают к работе юных добровольцев", - говорится в Telegram-канале министерства. Уточняется, что на изготовление трехметрового полотна требуется несколько дней. "Изготавливая защитное покрывало, ребята говорят, что всегда готовы помочь бойцам на передовой. Каждый верит, что поможет сохранить чью-то жизнь", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что в плетении маскировочных сетей также участвуют сотрудники Новоузенского дома-интерната.
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саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, ровенский район, вооруженные силы рф
Надежные люди, Саратовская область, Ровенский район, Вооруженные силы РФ
Саратовские волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Юные саратовские волонтеры помогают плести маскировочные сети для бойцов СВО
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Юные волонтёры в Саратовской области помогают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщило областное министерство труда и социальной защиты.
"Серебряные" волонтеры центров соцобслуживания Советского и Ровенского районов
привлекают к работе юных добровольцев", - говорится в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что на изготовление трехметрового полотна требуется несколько дней.
"Изготавливая защитное покрывало, ребята говорят, что всегда готовы помочь бойцам на передовой. Каждый верит, что поможет сохранить чью-то жизнь", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что в плетении маскировочных сетей также участвуют сотрудники Новоузенского дома-интерната.