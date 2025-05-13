https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016752172.html

Владимиров сообщил о начале реализации программы "Дорога к ветерану"

Владимиров сообщил о начале реализации программы "Дорога к ветерану" - РИА Новости, 13.05.2025

Владимиров сообщил о начале реализации программы "Дорога к ветерану"

В Ставропольском крае началась реализация программы "Дорога к ветерану", сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:54:00+03:00

2025-05-13T19:54:00+03:00

2025-05-13T19:54:00+03:00

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

сво

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Ставропольском крае началась реализация программы "Дорога к ветерану", сообщил губернатор Владимир Владимиров. Заявление прозвучало во время прямой линии губернатора, прошедшей в социальных сетях. Жители Новопавловска обратились по поводу ремонта участка дороги от начала улицы Красной до переулка Рабочего. Как прозвучало, на этой улице проживают участники СВО, много пожилых людей и детей. Прямо во время эфира Владимиров обратился к главе Кировского округа Николаю Новопашину с просьбой проанализировать возможность ремонта дороги и дать людям ответ по срокам проведения работ. Также глава края сообщил, что в текущем году в крае началась реализация программы "Дорога к ветерану". "Для реализации программы каждому муниципалитету мы предусмотрим по 30 миллионов рублей. На ремонт всех дорог этих средств не хватит. Но первые улицы в программу надо включать, проводить работы продолжать программу в дальнейшем", - отметил Владимиров, его слова привели в пресс-службе регионального правительства. Губернатор поручил руководителю краевого Миндора Евгению Штепе проконтролировать использование выделенных средств в территориях. "Дорога к ветерану" реализуется за счет регионального бюджета в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы".

https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016751743.html

https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html

ставропольский край

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ставропольский край, владимир владимиров, сво