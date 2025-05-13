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Владимиров: программа "Герои Ставрополья" будет продолжена - РИА Новости, 13.05.2025
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Ставропольский край
 
19:52 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016751743.html
Владимиров: программа "Герои Ставрополья" будет продолжена
Владимиров: программа "Герои Ставрополья" будет продолжена - РИА Новости, 13.05.2025
Владимиров: программа "Герои Ставрополья" будет продолжена
Реализация программы "Герои Ставрополья" будет продолжена в регионе, заявил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:52:00+03:00
2025-05-13T19:52:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
россия
владимир владимиров
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Реализация программы "Герои Ставрополья" будет продолжена в регионе, заявил губернатор Владимир Владимиров. Заявление прозвучало во время прямой линии губернатора Ставропольского края. "Сейчас мы ведем работу с ребятами из первого набора, которые уже прошли отбор. После окончания работы с этим набором действие программы будет продолжено. Сделаем все, чтобы вовлечь в деятельность органов власти как можно больше наших бойцов - героев СВО", – сказал Владимиров, его слова привели в пресс-службе регионального правительства. Краевая кадровая программа "Герои Ставрополья" стала продолжением президентского проекта "Время героев". Она призвана содействовать адаптации к мирной жизни ветеранов и участников СВО за счет их интегрирования в систему публичной власти разных уровней. Программа предусматривает несколько этапов: отбор, тестирование, обучение, стажировку и трудоустройство участников. Ими могут стать ветераны и участники специальной военной операции – граждане России с высшим образованием, которые постоянно проживают на Ставрополье.
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ставропольский край, россия, владимир владимиров, сво
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, СВО
Владимиров: программа "Герои Ставрополья" будет продолжена

Губернатор Владимиров: программа "Герои Ставрополья" будет продолжена

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Реализация программы "Герои Ставрополья" будет продолжена в регионе, заявил губернатор Владимир Владимиров.
Заявление прозвучало во время прямой линии губернатора Ставропольского края.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья
20 марта, 11:54
"Сейчас мы ведем работу с ребятами из первого набора, которые уже прошли отбор. После окончания работы с этим набором действие программы будет продолжено. Сделаем все, чтобы вовлечь в деятельность органов власти как можно больше наших бойцов - героев СВО", – сказал Владимиров, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.
Краевая кадровая программа "Герои Ставрополья" стала продолжением президентского проекта "Время героев". Она призвана содействовать адаптации к мирной жизни ветеранов и участников СВО за счет их интегрирования в систему публичной власти разных уровней.
Программа предусматривает несколько этапов: отбор, тестирование, обучение, стажировку и трудоустройство участников. Ими могут стать ветераны и участники специальной военной операции – граждане России с высшим образованием, которые постоянно проживают на Ставрополье.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО
20 марта, 11:25
 
Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировСВО
 
 
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