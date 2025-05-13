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На Среднем Урале расширяется круг ветеранов боевых действий - РИА Новости, 13.05.2025
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Свердловская область
 
14:36 13.05.2025 (обновлено: 14:41 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/veterany-2016679483.html
На Среднем Урале расширяется круг ветеранов боевых действий
На Среднем Урале расширяется круг ветеранов боевых действий - РИА Новости, 13.05.2025
На Среднем Урале расширяется круг ветеранов боевых действий
На Среднем Урале статус ветеранов боевых действий получат участники операции по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также по... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:36:00+03:00
2025-05-13T14:41:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Среднем Урале статус ветеранов боевых действий получат участники операции по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также по противодействию вооруженным провокациям на госгранице РФ, сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области. Законодательная инициатива по внесению изменений в закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" подготовлена группой депутатов во главе с председателем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной. Речь идет о приведении регионального закона в соответствие с Федеральным законом от 21 апреля 2025 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах". "Депутаты Законодательного собрания продолжают совершенствовать комплекс мер социальной поддержки для участников специальной военной операции. Нам важно, чтобы участники СВО, их семьи чувствовали нашу поддержку. Уверена, что благодаря такому единству, сплоченности мы все вместе приближаем победу над неонацизмом", – отметила Бабушкина. Речь идет о корректировке перечня лиц, относящихся к ветеранам боевых действий. Вносимые изменения предусматривают, что статус ветерана боевых действий появится у военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ (в том числе уволенные в запас), выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Кроме того, статус ветеранов боевых действий получат лица, поступившие в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), в ходе СВО, отражения вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20250512/soglashenie-2016573730.html
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людмила бабушкина , россия
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Россия
На Среднем Урале расширяется круг ветеранов боевых действий

В Свердловской области расширится круг ветеранов боевых действий

© Фото : Телеграммы Людмилы Бабушкиной/TelegramЛюдмила Бабушкина с депутатами Законодательного Собрания Свердловской области и военнослужащими в зоне СВО
Людмила Бабушкина с депутатами Законодательного Собрания Свердловской области и военнослужащими в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Телеграммы Людмилы Бабушкиной/Telegram
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Среднем Урале статус ветеранов боевых действий получат участники операции по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также по противодействию вооруженным провокациям на госгранице РФ, сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области.
Законодательная инициатива по внесению изменений в закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" подготовлена группой депутатов во главе с председателем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной.
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Речь идет о приведении регионального закона в соответствие с Федеральным законом от 21 апреля 2025 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах".
"Депутаты Законодательного собрания продолжают совершенствовать комплекс мер социальной поддержки для участников специальной военной операции. Нам важно, чтобы участники СВО, их семьи чувствовали нашу поддержку. Уверена, что благодаря такому единству, сплоченности мы все вместе приближаем победу над неонацизмом", – отметила Бабушкина.
Речь идет о корректировке перечня лиц, относящихся к ветеранам боевых действий. Вносимые изменения предусматривают, что статус ветерана боевых действий появится у военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ (в том числе уволенные в запас), выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
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Кроме того, статус ветеранов боевых действий получат лица, поступившие в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), в ходе СВО, отражения вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаРоссия
 
 
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