https://ria.ru/20250513/verkhnevolzhe-2016719263.html

Руденя определил задачи по подготовке к отопительному сезону в Верхневолжье

Руденя определил задачи по подготовке к отопительному сезону в Верхневолжье - РИА Новости, 13.05.2025

Руденя определил задачи по подготовке к отопительному сезону в Верхневолжье

Итоги прошедшего отопительного сезона и задачи по подготовке жилищно-коммунального комплекса и соцсферы Тверской области к осенне-зимнему периоду рассмотрели на РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:02:00+03:00

2025-05-13T17:02:00+03:00

2025-05-13T17:02:00+03:00

тверская область

тверь

вышний волочек

солнечный

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016717279_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_a58a9886dc6cb9c6105c05054114b5d8.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Итоги прошедшего отопительного сезона и задачи по подготовке жилищно-коммунального комплекса и соцсферы Тверской области к осенне-зимнему периоду рассмотрели на заседании регионального правительства, его провел губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. Заседание состоялось во вторник. В обсуждении также участвовали сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутат Государственной Думы Сергей Веремеенко. Губернатор региона поблагодарил за работу участников подготовки и проведения в Тверской области торжеств к 80-летию Великой Победы. "Праздничные мероприятия в нашем регионе прошли на высоком организационном уровне. Благодарю за работу представителей Тверского гарнизона, силовых структур, сотрудников МВД, городские власти", – приводит пресс-служба слова Рудени. Глава региона подчеркнул, что ответственный подход должен быть правилом при решении ключевых вопросов жизнеобеспечения региона – к ним относится и сфера коммунального хозяйства. "За летний период необходимо реализовать все мероприятия по подготовке к предстоящей осени и зиме с учетом прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов. В муниципалитетах области сегодня ведется модернизация систем теплоснабжения, которая включает, в том числе создание локальных котельных, повышающих устойчивость работы нашей теплоэнергетики", – отметил Руденя. В Верхневолжье перед новым отопительным сезоном запланировали капремонт 7,6 километра теплосетей в 11 муниципальных образованиях, а также котельных в Западнодвинском, Лихославльском округах и ЗАТО Солнечный. В 2025 году заявлены ввод, проектирование и строительство более 70 котельных в Твери, Весьегонске, Вышнем Волочке, Красном Холме, Нелидове, Торжке, поселках Жарковский, Максатиха, Оленино, Сандово, Славный. Также в регионе разработали план, он направлен на повышение надежности электроустановок компаний "Тверьэнерго", "Тверьгорэлектро". В него входят продолжение расчистки территорий возле ЛЭП, замена проводов и ремонт оборудования. Сформирован областной резерв материально-технических ресурсов. При необходимости их направят на устранение нарушений на сетях. Руденя подчеркнул, что министерство энергетики и ЖКХ региона, администрации муниципалитетов должны постоянно контролировать проведение всех предусмотренных мероприятий в рамках подготовки к отопительному сезону. Также поставлены задачи, связанные с повышением платежной дисциплины потребителей, эффективности работы управляющих компаний. Сейчас в жилищно-коммунальный комплекс Тверской области входят 834 котельных, свыше 1,83 тысячи километров тепловых и порядка 6 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 2,3 тысячи коммуникаций водоотведения, а также более 64 тысяч километров электросетей. Жилищный фонд региона равен более 43 миллионов квадратных метров.

https://ria.ru/20250508/delegatsiya-2015782318.html

https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html

https://ria.ru/20250506/perechen-2015372419.html

тверь

вышний волочек

солнечный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, вышний волочек, солнечный, игорь руденя