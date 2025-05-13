На Украине уволили директора учебного заведения из-за русского языка
На Украине директора учебного заведения уволили за использование русского языка
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Руководительница одного из учебных заведений Украины была уволена после жалоб, что она в общении использует русский язык, сообщила украинский образовательный обмудсмен Надежда Лещик.
"По состоянию на апрель 2025 года, директор не предоставила государственного сертификата об уровне владения государственным языком. По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора заведения. Как следствие она была уволена приказом начальника органа управления образования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.
По словам Лещик, проверка была проведена после жалоб от родителей учащихся, которые заявляли, что руководитель образовательного учреждения говорит на русском языке, а на замечания не реагирует. Образовательный омбудсмен отметила, что в ходе проверки выяснилось, что директор при вступлении в должность не подтвердил документально уровень владения государственным языком, что является обязательным условием.
"Украинский язык как государственный - обязательное средство общения в публичных сферах общественной жизни… Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. На должность руководителя учреждения дошкольного образования может быть назначено лицо, являющееся гражданином Украины, свободно владеющее государственным языком, имеющее высшее образование", - добавила Лещик.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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