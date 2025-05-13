https://ria.ru/20250513/ukraina-2016634780.html

"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский

"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 13.05.2025

"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский

Владимир Зеленский переключает внимание с американского президента Дональда Трампа на европейские страны, чью поддержку он желает получить, пишет издание... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:46:00+03:00

2025-05-13T10:46:00+03:00

2025-05-13T12:47:00+03:00

владимир путин

владимир зеленский

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турция

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский переключает внимание с американского президента Дональда Трампа на европейские страны, чью поддержку он желает получить, пишет издание Spectator."Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлем, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…" — говорится в тексте.Отмечается, что за прошедшие три года положение Украины резко ухудшилось: сотни тысяч человек погибли, значительная часть экономики, промышленности и инфраструктуры страны находится в руинах. Таким образом, по словам автора материала, переговоры в Турции могут подсветить контраст в положении двух стран.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016630808.html

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html

украина

турция

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владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина, турция, россия, эммануэль макрон