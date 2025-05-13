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"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 13.05.2025
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10:46 13.05.2025 (обновлено: 12:47 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016634780.html
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 13.05.2025
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский переключает внимание с американского президента Дональда Трампа на европейские страны, чью поддержку он желает получить, пишет издание... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:46:00+03:00
2025-05-13T12:47:00+03:00
владимир путин
владимир зеленский
в мире
украина
турция
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский переключает внимание с американского президента Дональда Трампа на европейские страны, чью поддержку он желает получить, пишет издание Spectator."Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлем, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…" — говорится в тексте.Отмечается, что за прошедшие три года положение Украины резко ухудшилось: сотни тысяч человек погибли, значительная часть экономики, промышленности и инфраструктуры страны находится в руинах. Таким образом, по словам автора материала, переговоры в Турции могут подсветить контраст в положении двух стран.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016630808.html
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
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владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина, турция, россия, эммануэль макрон
Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Турция, Россия, Эммануэль Макрон
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский

Spectator: Зеленский хочет переключиться с Трампа на страны ЕС

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский переключает внимание с американского президента Дональда Трампа на европейские страны, чью поддержку он желает получить, пишет издание Spectator.
"Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлем, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…" — говорится в тексте.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
На Западе высмеяли главу МИД Украины после его слов о прекращении огня
Вчера, 10:26
Отмечается, что за прошедшие три года положение Украины резко ухудшилось: сотни тысяч человек погибли, значительная часть экономики, промышленности и инфраструктуры страны находится в руинах. Таким образом, по словам автора материала, переговоры в Турции могут подсветить контраст в положении двух стран.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"В течение месяцев": на Западе сделали страшное предсказание Зеленскому
Вчера, 08:51
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина
Вчера, 09:29
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаТурцияРоссияЭммануэль Макрон
 
 
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