https://ria.ru/20250513/ukraina-2016634780.html
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 13.05.2025
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский переключает внимание с американского президента Дональда Трампа на европейские страны, чью поддержку он желает получить, пишет издание... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:46:00+03:00
2025-05-13T10:46:00+03:00
2025-05-13T12:47:00+03:00
владимир путин
владимир зеленский
в мире
украина
турция
россия
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский переключает внимание с американского президента Дональда Трампа на европейские страны, чью поддержку он желает получить, пишет издание Spectator."Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлем, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…" — говорится в тексте.Отмечается, что за прошедшие три года положение Украины резко ухудшилось: сотни тысяч человек погибли, значительная часть экономики, промышленности и инфраструктуры страны находится в руинах. Таким образом, по словам автора материала, переговоры в Турции могут подсветить контраст в положении двух стран.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016630808.html
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html
украина
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9934f2b8ed4f0cadc9b10ddab2244c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина, турция, россия, эммануэль макрон
Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Турция, Россия, Эммануэль Макрон
"Открыто заигрывать". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский
Spectator: Зеленский хочет переключиться с Трампа на страны ЕС