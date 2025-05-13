https://ria.ru/20250513/ukraina-2016617929.html

Украинский энергохолдинг провел переговоры с компаниями из США, пишет FT

Украинский энергохолдинг провел переговоры с компаниями из США, пишет FT - РИА Новости, 13.05.2025

Украинский энергохолдинг провел переговоры с компаниями из США, пишет FT

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что провел переговоры с тремя американскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве в рамках соглашения между США и РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:05:00+03:00

2025-05-13T09:05:00+03:00

2025-05-13T09:05:00+03:00

украина

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денис шмыгаль

дтэк

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что провел переговоры с тремя американскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве в рамках соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщает газета Financial Times. "ДТЭК... сообщил, что провел переговоры с тремя американскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве в рамках соглашения", - говорится в публикации. Как отмечает издание, соглашение о полезных ископаемых не приведет к росту добычи как минимум в течение десяти лет и потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов. "Эта воображаемая идея о том, что здесь есть озера лития, которые можно использовать, просто не соответствует действительности", - приводит издание слова представителя горнодобывающей компании, работающей на Украине. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.

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https://ria.ru/20250428/merkuris-2013785779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, киев, денис шмыгаль, дтэк, экономика