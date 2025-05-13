https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html

Пермский школьник убил бабушку и дядю

Пермский школьник убил бабушку и дядю - РИА Новости, 13.05.2025

Пермский школьник убил бабушку и дядю

Школьник в Перми убил бабушку и дядю, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:52:00+03:00

2025-05-13T23:52:00+03:00

2025-05-13T23:52:00+03:00

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Школьник в Перми убил бабушку и дядю, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Инцидент произошел 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна в Перми. Девятиклассник поссорился с дядей и напал на него с кухонным ножом. В ситуацию вмешалась бабушка, в результате и она получила смертельные травмы. "Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - рассказали в ведомстве. Собеседница агентства добавила, что в суд направлено ходатайство об аресте несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html

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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)