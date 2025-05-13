https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html
Пермский школьник убил бабушку и дядю
Пермский школьник убил бабушку и дядю - РИА Новости, 13.05.2025
Пермский школьник убил бабушку и дядю
Школьник в Перми убил бабушку и дядю, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:52:00+03:00
2025-05-13T23:52:00+03:00
2025-05-13T23:52:00+03:00
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Школьник в Перми убил бабушку и дядю, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Инцидент произошел 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна в Перми. Девятиклассник поссорился с дядей и напал на него с кухонным ножом. В ситуацию вмешалась бабушка, в результате и она получила смертельные травмы. "Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - рассказали в ведомстве. Собеседница агентства добавила, что в суд направлено ходатайство об аресте несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пермский школьник убил бабушку и дядю
СК завел дело после убийства бабушки и дяди школьником в Перми