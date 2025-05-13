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Пермский школьник убил бабушку и дядю - РИА Новости, 13.05.2025
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23:52 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html
Пермский школьник убил бабушку и дядю
Пермский школьник убил бабушку и дядю - РИА Новости, 13.05.2025
Пермский школьник убил бабушку и дядю
Школьник в Перми убил бабушку и дядю, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:52:00+03:00
2025-05-13T23:52:00+03:00
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Школьник в Перми убил бабушку и дядю, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Инцидент произошел 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна в Перми. Девятиклассник поссорился с дядей и напал на него с кухонным ножом. В ситуацию вмешалась бабушка, в результате и она получила смертельные травмы. "Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - рассказали в ведомстве. Собеседница агентства добавила, что в суд направлено ходатайство об аресте несовершеннолетнего.
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пермский школьник убил бабушку и дядю

СК завел дело после убийства бабушки и дяди школьником в Перми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Школьник в Перми убил бабушку и дядю, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
Инцидент произошел 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна в Перми. Девятиклассник поссорился с дядей и напал на него с кухонным ножом. В ситуацию вмешалась бабушка, в результате и она получила смертельные травмы.
"Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - рассказали в ведомстве.
Собеседница агентства добавила, что в суд направлено ходатайство об аресте несовершеннолетнего.
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