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Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине
Саудовская Аравия сделала "все возможное" для содействия переговорам России и Украины, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:20:00+03:00
2025-05-13T19:20:00+03:00
2025-05-13T19:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия сделала "все возможное" для содействия переговорам России и Украины, заявил президент США Дональд Трамп. "Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за конструктивную роль, которую вы сыграли в содействии переговорам по Украине. Это действительно так, вы были потрясающими. Вы сделали все, что было возможно. Большое спасибо", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
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в мире, саудовская аравия, украина, россия, дональд трамп
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Россия, Дональд Трамп
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине
Трамп: Саудовская Аравия сделала все для содействия переговорам России и Украины