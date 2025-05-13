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Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине - РИА Новости, 13.05.2025
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19:20 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tramp-2016747140.html
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине
Саудовская Аравия сделала "все возможное" для содействия переговорам России и Украины, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:20:00+03:00
2025-05-13T19:20:00+03:00
в мире
саудовская аравия
украина
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия сделала "все возможное" для содействия переговорам России и Украины, заявил президент США Дональд Трамп. "Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за конструктивную роль, которую вы сыграли в содействии переговорам по Украине. Это действительно так, вы были потрясающими. Вы сделали все, что было возможно. Большое спасибо", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
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в мире, саудовская аравия, украина, россия, дональд трамп
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Россия, Дональд Трамп
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за содействие переговорам по Украине

Трамп: Саудовская Аравия сделала все для содействия переговорам России и Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия сделала "все возможное" для содействия переговорам России и Украины, заявил президент США Дональд Трамп.
"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за конструктивную роль, которую вы сыграли в содействии переговорам по Украине. Это действительно так, вы были потрясающими. Вы сделали все, что было возможно. Большое спасибо", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф
Вчера, 08:53
 
В миреСаудовская АравияУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
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