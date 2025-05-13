https://ria.ru/20250513/tokmak-2016771610.html

В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок

В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок - РИА Новости, 13.05.2025

В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок

Рынок загорелся в Токмаке Запорожской области из-за атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:34:00+03:00

2025-05-13T23:34:00+03:00

2025-05-13T23:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рынок загорелся в Токмаке Запорожской области из-за атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет. Опасность повторных ударов сохраняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий