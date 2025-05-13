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В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок
В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок - РИА Новости, 13.05.2025
В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок
Рынок загорелся в Токмаке Запорожской области из-за атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:34:00+03:00
2025-05-13T23:34:00+03:00
2025-05-13T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рынок загорелся в Токмаке Запорожской области из-за атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет. Опасность повторных ударов сохраняется", - говорится в сообщении.
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок
Балицкий: ВСУ атаковали рынок в запорожском Токмаке дронами, никто не пострадал