https://ria.ru/20250513/tekhreglament-2016640096.html

Новый техрегламент на БАДы и добавки к пище начнет действовать во Вьетнаме

Новый техрегламент на БАДы и добавки к пище начнет действовать во Вьетнаме - РИА Новости, 13.05.2025

Новый техрегламент на БАДы и добавки к пище начнет действовать во Вьетнаме

Во Вьетнаме с 1 августа 2025 года вступит в силу новый технический регламент, который установит жесткие требования к биологически активным, диетическим и другим РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:28:00+03:00

2025-05-13T11:28:00+03:00

2025-05-13T11:28:00+03:00

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вьетнам

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российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Во Вьетнаме с 1 августа 2025 года вступит в силу новый технический регламент, который установит жесткие требования к биологически активным, диетическим и другим заявленным как полезные для здоровья добавкам к пище, этот шаг предпринят Министерством здравоохранения Вьетнама для обеспечения безопасности и качества продукции на внутреннем рынке и окажет прямое влияние на российских экспортеров, работающих или планирующих выйти на этот перспективный рынок, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Новый регламент QCVN 20-1:2024/BYT устанавливает предельно допустимые уровни различных загрязняющих веществ. Основное внимание уделено ужесточению норм по содержанию тяжелых металлов. Так, устанавливаются строгие лимиты по мышьяку (не более 5 мг/кг для общего содержания и 1,5 мг/кг для неорганической формы), кадмию (до 3 мг/кг для продуктов с водорослями и моллюсками, 1 мг/кг для всех остальных добавок), свинцу (не более 10 мг/кг) и ртути (лимит установлен на уровне 0,5 мг/кг). Помимо этого, введены жесткие микробиологические требования, предусматривающие контроль за общим количеством бактерий, дрожжей, плесени, а также обязательную проверку на наличие патогенов, таких как кишечная палочка (E. coli) и сальмонелла (Salmonella)", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что во Вьетнаме к категории "добавки к пище" относятся не только привычные БАДы и диетические добавки, но и широкий спектр продукции, не являющейся лекарственными средствами, но обладающей заявленной пользой для здоровья. Сюда входят продукты функционального питания с полезными компонентами, пробиотики и даже традиционные травяные смеси. Для этих категорий продукции в новом регламенте также предусмотрены отдельные критерии оценки безопасности, особенно для пробиотиков, для которых разработаны специфические требования в зависимости от типа микроорганизмов и их свойств.Ключевым моментом для экспортеров является требование предоставлять расширенные данные лабораторных исследований для обращения продукции на вьетнамском рынке. Именно на основании этих исследований будет выпускаться декларация о соответствии и осуществляться регистрация продукции. Это означает, что российским производителям необходимо заранее адаптировать свои производственные процессы и системы контроля качества, чтобы соответствовать новым требованиям.При этом для партий БАДов и диетических добавок, которые уже находятся в обращении на рынке Вьетнама к моменту вступления регламента в силу, предусмотрен переходный период.Для российских экспортеров, желающих успешно работать на вьетнамском рынке и быть в курсе всех законодательных изменений, Российский экспортный центр предлагает воспользоваться бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформой "Аналитика. Барьеры и требования рынков". На этой платформе предприниматели могут получить доступ к тексту нового технического регламента QCVN 20-1:2024/BYT "О предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ в биологически активных добавках и диетических добавках к пище".РЭЦ напомнил, что бесплатная интерактивная информационно-аналитическая платформа "Барьеры и требования рынков" предоставляет бесплатный доступ к постоянно обновляемой базе данных, содержащей информацию о нетарифных мерах регулирования и ввозных таможенных пошлинах на зарубежных рынках. Специалисты РЭЦ систематически анализируют информацию, выявив на данный момент около 3 тысяч нетарифных мер регулирования на рынках торговых партнеров России, включая более 780 санитарных и фитосанитарных норм и свыше 670 требований к самой продукции. Использование этой платформы поможет российским компаниям своевременно получать актуальную информацию и успешно адаптироваться к изменяющимся требованиям международных рынков.

https://ria.ru/20250512/ekspozitsiya-2016534701.html

https://ria.ru/20250512/rets-2016497828.html

https://ria.ru/20250506/innoprom-2015302294.html

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Артем Смирнов

в мире, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц)