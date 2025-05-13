https://ria.ru/20250513/tanzaniya-2016637861.html

Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией

Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией - РИА Новости, 13.05.2025

Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией

Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:00:00+03:00

2025-05-13T11:00:00+03:00

2025-05-13T11:00:00+03:00

экономика

танзания

россия

санкт-петербург

максим решетников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "После сокращения товарооборота в прошлом году, в январе-феврале этого года удалось нарастить показатели на 20 процентов. Российский экспорт в Танзанию вырос на четверть, в основном за счёт поставок пшеницы и меслина, а также удобрений. Наша страна традиционно импортирует из Танзании табачное сырье, кофе, чай, фрукты", - сказал он на пленарном заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге. Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую - государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо. "Сейчас главная наша задача - диверсифицировать взаимную торговлю... Наши предприятия заинтересованы в поставках животноводческой продукции в Танзанию. Мы просим ускорить рассмотрение перечня таких компаний", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20250425/ukreplenie-2013318502.html

танзания

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Ольга Фомченкова

экономика, танзания, россия, санкт-петербург, максим решетников