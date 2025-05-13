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Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией - РИА Новости, 13.05.2025
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11:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tanzaniya-2016637861.html
Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией
Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией - РИА Новости, 13.05.2025
Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией
Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:00:00+03:00
2025-05-13T11:00:00+03:00
экономика
танзания
россия
санкт-петербург
максим решетников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "После сокращения товарооборота в прошлом году, в январе-феврале этого года удалось нарастить показатели на 20 процентов. Российский экспорт в Танзанию вырос на четверть, в основном за счёт поставок пшеницы и меслина, а также удобрений. Наша страна традиционно импортирует из Танзании табачное сырье, кофе, чай, фрукты", - сказал он на пленарном заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге. Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую - государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо. "Сейчас главная наша задача - диверсифицировать взаимную торговлю... Наши предприятия заинтересованы в поставках животноводческой продукции в Танзанию. Мы просим ускорить рассмотрение перечня таких компаний", - сказал Решетников.
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экономика, танзания, россия, санкт-петербург, максим решетников
Экономика, Танзания, Россия, Санкт-Петербург, Максим Решетников
Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией

Решетников: товарооборот России с Танзанией в начале 2025 года вырос на 20%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"После сокращения товарооборота в прошлом году, в январе-феврале этого года удалось нарастить показатели на 20 процентов. Российский экспорт в Танзанию вырос на четверть, в основном за счёт поставок пшеницы и меслина, а также удобрений. Наша страна традиционно импортирует из Танзании табачное сырье, кофе, чай, фрукты", - сказал он на пленарном заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге.
Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую - государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.
"Сейчас главная наша задача - диверсифицировать взаимную торговлю... Наши предприятия заинтересованы в поставках животноводческой продукции в Танзанию. Мы просим ускорить рассмотрение перечня таких компаний", - сказал Решетников.
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ЭкономикаТанзанияРоссияСанкт-ПетербургМаксим Решетников
 
 
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