https://ria.ru/20250513/taksi-2016674823.html
Володин рассказал о переработке законопроекта по локализации такси
Володин рассказал о переработке законопроекта по локализации такси - РИА Новости, 13.05.2025
Володин рассказал о переработке законопроекта по локализации такси
Законопроект о требованиях к уровню локализации такси пришлось переработать, так как он был предложен "очень сырым", заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:12:00+03:00
2025-05-13T14:12:00+03:00
2025-05-13T14:13:00+03:00
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Законопроект о требованиях к уровню локализации такси пришлось переработать, так как он был предложен "очень сырым", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Звучала тема закона такси, действительно законопроект был предложен очень сырой нашими коллегами, и пришлось профильному комитету вместе с профильным министерством, вместе с другими заинтересованными лицами и, самое главное, с представителями сообщества практически переработать от начала до конца", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что депутаты Госдумы в настоящее время получают много обращений, связанных с замечаниями и недоработками в этой части. Володин подчеркнул, что на сегодняшнем пленарном заседании в ходе обсуждения будут вноситься поправки, будет делаться всё для того, чтобы этот закон был эффективен. Ранее председатель Госдумы сообщил, что данный законопроект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам Володина, в ходе обсуждения инициативы с профильными министерствами были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли. Он рассказал, что профильный думский комитет по транспорту в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения, и в итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется. Володин отметил, что такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта. Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Документом предлагалось наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.
https://ria.ru/20250512/taksi-2016474020.html
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вячеслав володин, госдума рф, авто
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Авто
Володин рассказал о переработке законопроекта по локализации такси
Володин: законопроект о локализации такси переработали, так как он был сырым
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Законопроект о требованиях к уровню локализации такси пришлось переработать, так как он был предложен "очень сырым", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Звучала тема закона такси, действительно законопроект был предложен очень сырой нашими коллегами, и пришлось профильному комитету вместе с профильным министерством, вместе с другими заинтересованными лицами и, самое главное, с представителями сообщества практически переработать от начала до конца", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что депутаты Госдумы
в настоящее время получают много обращений, связанных с замечаниями и недоработками в этой части. Володин подчеркнул, что на сегодняшнем пленарном заседании в ходе обсуждения будут вноситься поправки, будет делаться всё для того, чтобы этот закон был эффективен.
Ранее председатель Госдумы сообщил, что данный законопроект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам Володина, в ходе обсуждения инициативы с профильными министерствами были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли.
Он рассказал, что профильный думский комитет по транспорту в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения, и в итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется. Володин отметил, что такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.
Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Документом предлагалось наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.