https://ria.ru/20250513/sud-2016738922.html
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2025
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста и писателя Михаила Зыгаря* (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста и писателя Михаила Зыгаря* (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Зыгарь* Михаил Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - отметили в суде. Зыгаря* признали иноагентом в октябре 2022 года. Ранее суд неоднократно привлекал журналиста к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте. Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.* признан в РФ иностранным агентом
https://ria.ru/20250513/treskunov-2016677575.html
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москва, россия
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Зыгаря на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста и писателя Михаила Зыгаря* (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы
Зыгарь* Михаил Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ
. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - отметили в суде.
Зыгаря* признали иноагентом в октябре 2022 года. Ранее суд неоднократно привлекал журналиста к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте.
Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.
* признан в РФ иностранным агентом