Рейтинг@Mail.ru
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/sud-2016738922.html
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2025
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста и писателя Михаила Зыгаря* (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:28:00+03:00
2025-05-13T18:28:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b71f759c828b8318fc8197272fe9c901.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста и писателя Михаила Зыгаря* (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Зыгарь* Михаил Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - отметили в суде. Зыгаря* признали иноагентом в октябре 2022 года. Ранее суд неоднократно привлекал журналиста к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте. Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.* признан в РФ иностранным агентом
https://ria.ru/20250513/treskunov-2016677575.html
https://ria.ru/20250508/shtraf-2015728642.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_ecdefb440b00bd7f2ccb8a2f2a094b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия
Москва, Россия
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Зыгаря на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналист Михаил Зыгарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста и писателя Михаила Зыгаря* (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Зыгарь* Михаил Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - отметили в суде.
Семён Трескунов* - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Вчера, 14:24
Зыгаря* признали иноагентом в октябре 2022 года. Ранее суд неоднократно привлекал журналиста к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте.
Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.
* признан в РФ иностранным агентом
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
8 мая, 06:44
 
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала