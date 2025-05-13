https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016741848.html

Спецоперация, 13 мая: ВС России освободили Миролюбовку в ДНР

Спецоперация, 13 мая: ВС России освободили Миролюбовку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2025

Спецоперация, 13 мая: ВС России освободили Миролюбовку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" решительными действиями освободила населенный пункт Миролюбовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:49:00+03:00

2025-05-13T18:49:00+03:00

2025-05-13T20:23:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" решительными действиями освободила населенный пункт Миролюбовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях потеряли до 1375 военнослужащих, уничтожены четыре танка, говорится в сводке военного ведомства. ВС РФ поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах, средства ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ. О мобилизации на Украине Россияне идут на спецоперацию добровольно, Киев же вылавливает людей, как собак на улице, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он обратил внимание на то, что "киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице", при этом россияне идут на СВО добровольно. Глава государства отметил, что на Украине "вылавливают" по 30 тысяч человек в месяц. В то время как в России добровольно приходят на службу по 50-60 тысяч ребят в месяц. Подготовка к переговорам в Стамбуле Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, пока больше ничего по этому поводу Кремль комментировать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона, назвав его несбалансированным и провоенным. По словам Пескова, Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность. Спецпосланники трампа приедут в Стамбул Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия на переговорах между РФ и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. По данным телеканала CNN, Келлог и Уиткофф планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле. При этом Уиткофф заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция, использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю. Уиткофф указал и на то, что вопрос ЗАЭС является крайне важным в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии она может производить. Кроме того, Уиткофф в интервью, записанном до предложения РФ Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости их проведения, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования. Также он сказал, что мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения президента России Владимира Путина. Уиткофф добавил, что обсуждал урегулирование на Украине не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии. Вместе с тем Келлог отметил, что возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать "замечательной встречей". Кроме того, он заявил, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Погибшие при ударе БПЛАДвое сотрудников главного управления МЧС России по ЛНР погибли при атаке беспилотника ВСУ самолетного типа, еще двое госпитализированы в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Погибли заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко. По данным ведомства, утром во вторник беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Пожарно-спасательные подразделения МЧС незамедлительно выехали на тушение пожара. Когда огнеборцы приступили к работе, произошел повторный удар БПЛА самолетного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчету погибли два сотрудника спасательного ведомства, двое госпитализированы в Луганскую больницу, еще 13 сотрудников находятся на амбулаторном лечении, говорится в сообщении МЧС РФ. Красный Крест отчитался о работе в зоне СВОБолее 13 тысяч семей при помощи Международного комитета Красного Креста получили информацию о пропавших с 2022 года в зоне специальной военной операции родственниках, еще 116 тысяч дел по поиску пропавших родственников открыто, заявил глава делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борис Мишель. Мишель напомнил, что международный Красный Крест присутствует в регионе с 2014 года и продолжает оказывать помощь. Он отметил, что колл-центр МККК еженедельно получает тысячи звонков от семей, которые ищут своих родственников, а также по другим вопросам, но некоторые из пропавших на сегодняшний день, скорее всего, погибли. По словам Мишеля, в 2024 году 56 тысяч человек из Курской области получили необходимую помощь.

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https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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