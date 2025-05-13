https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016661286.html

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 13.05.2025

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:00:00+03:00

2025-05-13T13:00:00+03:00

2025-05-13T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 160 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воскресенка, Алексеевка, Богатырь, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность