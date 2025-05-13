https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016659632.html

Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана"

Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана" - РИА Новости, 13.05.2025

Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана"

Российские войска поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:53:00+03:00

2025-05-13T12:53:00+03:00

2025-05-13T21:26:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах", — говорится в заявлении.Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 74 беспилотника самолетного типа, уточнили в ведомстве.Всего с начала спецоперации потери противника составили:

https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф