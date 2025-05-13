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Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана" - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 13.05.2025 (обновлено: 21:26 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016659632.html
Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана"
Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана" - РИА Новости, 13.05.2025
Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана"
Российские войска поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:53:00+03:00
2025-05-13T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах", — говорится в заявлении.Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 74 беспилотника самолетного типа, уточнили в ведомстве.Всего с начала спецоперации потери противника составили:
https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана"

МО: ВС РФ поразили цех сборки САУ "Богдана" и пункты временной дислокации ВСУ

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах", — говорится в заявлении.
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Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 74 беспилотника самолетного типа, уточнили в ведомстве.
Всего с начала спецоперации потери противника составили:
  • 662 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 56 944 БПЛА;
  • 605 ЗРК;
  • 23 310 танков и других ББМ;
  • 1562 боевые машины РСЗО;
  • 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет;
  • 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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