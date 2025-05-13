Российские военные поразили цех сборки украинских САУ "Богдана"
МО: ВС РФ поразили цех сборки САУ "Богдана" и пункты временной дислокации ВСУ
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах", — говорится в заявлении.
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Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 74 беспилотника самолетного типа, уточнили в ведомстве.
Всего с начала спецоперации потери противника составили:
- 662 самолета;
- 283 вертолета;
- 56 944 БПЛА;
- 605 ЗРК;
- 23 310 танков и других ББМ;
- 1562 боевые машины РСЗО;
- 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет;
- 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.
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