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ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко
ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 13.05.2025
ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко
Российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:06:00+03:00
2025-05-13T07:06:00+03:00
2025-05-13T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
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андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Российские войска за минувшие сутки улучшили позиции и тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 километров, на данный момент положительная динамика развивается.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Каменка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко
Марочко: российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области