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ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016609350.html
ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко
ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 13.05.2025
ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко
Российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:06:00+03:00
2025-05-13T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
каменка
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Российские войска за минувшие сутки улучшили позиции и тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 километров, на данный момент положительная динамика развивается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Каменка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области

© РИА Новости / Кирилл НортонПостроение военнослужащих ВС РФ перед отправкой в зону специальной военной операции
Построение военнослужащих ВС РФ перед отправкой в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Построение военнослужащих ВС РФ перед отправкой в зону специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Российские войска за минувшие сутки улучшили позиции и тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 километров, на данный момент положительная динамика развивается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКаменкаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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