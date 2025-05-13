https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016609350.html

ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко

ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 13.05.2025

ВС России расширяют плацдарм в Харьковской области, заявил Марочко

Российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:06:00+03:00

2025-05-13T07:06:00+03:00

2025-05-13T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

каменка

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Российские войска за минувшие сутки улучшили позиции и тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 километров, на данный момент положительная динамика развивается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность